«Que no ens retallin la llengua»: la comunitat educativa torna a sortir al carrer

La manifestació en defensa del català a l'escola, a plaça Sant Jaume Foto: Josep Lluís Escudero

Manifestants per a la defensa del català i contra la proposta de modificar la Llei de Política Lingüística Foto: Josep Lluís Escudero

Un senyor duu una bandera independentista a la manifestació d'aquest dissabte a Barcelona Foto: Josep Lluís Escudero

Entitats educatives, representants d’estudiants i de familiars d’alumnes han sortit de nou al carrer aquest dissabte per reclamar alque faci marxa enrere en l'acord per modificar la. Un pacte que, per primera vegada, situa elcom a llengua vehicular a l’ensenyament, no estableix percentatges i dona als centres la potestat per aplicar la mesura en funció de la seva realitat sociolingüística.La manifestació ha començat a les 18 hores de la tarda a les portes delde Catalunya, a la, s'ha passejat pel centre dei ha acabat a les portes del, on s'hi han quedat unaper expressar les seves demandes.La Guàrdia Urbana ha xifrat la concentració en 1.700 assistents mentre els organitzadors (USTEC, CGT i la Intersindical) parlen del voltant de. És la segona gran protesta en poc menys de 10 dies, l'última el 23 de març. Entre les cares més conegudes hi havia els diputats de la CUP, l'exconseller, la presidenta de l'ANC,, la vicepresidenta d'Òmnium,En declaracions als mitjans, Sabater -la formació que lidera es va desmarcar de l'acord- ha dit que "el pacte d, eli elsés un pas irreversible contra el català" i ha afirmat que "el govern està comprant el marc dei el".també ha recordat que "no hi pot haver acord que no passi per convocar la comunitat educativa". Per la seva banda, la portaveu del sindicatha assegurat que “la sentència persegueix acabar amb la llengua catalana, no respon a cap criteri pedagògic, no s’ha d’acatar”.En aquesta línia ha anat elque les entitats organitzadores han llegit a la cloenda de la manifestació: critiquen que se cedeixi tota la responsabilitat als, demanende Política Lingüística i consideren que fer-ho suposaria donar ela la immersió.En el recorregut de la protesta s'han pogut sentir càntics com ara: "", "ahir, avui i demà, l'escola en català", "que tremoli el Parlament" o "Prou de, defensem la immersió". Nombrosos manifestants duien banderes independentistes, de la Intersindical i de laEn fer-se públic l'acord a quatre del passat 24 de març, destacades personalitats del món social i polític -incloses algunes dels mateixos partits- van pressionar als partits perquè rectifiquessin. Les reaccions no van trigar a arribar. Poques hores després, Junts es despenjava de l'acord i feia una crida a trobar "un". Menys d'una setmana més tard, el 29 de març, el Parlament posposava fins a finals d'abril el debat de l'acord per defensar laal país.

