Totes les causes i conseqüències de la renúncia de Sànchez a liderar Junts

Posar-se d´acord...

Per Funcionari.cat el 2 d'abril de 2022 a les 22:18 1 0

Turull i Borràs, que els dos volen ser presidents a tota costa... una altra guerra fraticida a can post-covergents, pas al costat Puigdemont que ja et toca, que hi ha d´altres que volen el don sillón...i aquest de Lleida que volen anar per lliure i deixar a Jxcat a les municipals.. ufffffff ja hem frego les mans del que ve... jejejejeje...