Obert el procés de participació ciutadana dels FGC

ha obert aquest divendres el període de participació, obert al personal de la companyia i la ciutadania en general, a la segona edició dels. Tant els treballadors de la companyia com els usuaris podran fer-hi arribar propostes fins al pròxim, a través del portal de participació ciutadana de la Generalitat de Catalunya En aquesta edició, FGC ha incrementat l'import que es destinarà a l'execució de les propostes; concretament s'invertiran, que representa un 0,5% del pressupost anual d'inversió de Ferrocarrils, tant en l'àmbit del ferrocarril com en el de turisme. Les propostes que es poden presentar poden ser de l'àmbit intern, és a dir, amb una; i de l'àmbit extern, per executar, directora d'Organització i Persones de Ferrocarrils, explica que els Pressupostos Participatius són "un exemple de l'activisme amb el qual volem involucrar totes les persones d'FCG (...) perquè siguin protagonistes i prenguin part en la presa de decisions". És per això que, com a novetat d'enguany, la ciutadania podrà presentar propostes d'àmbit extern - en l'edició anterior només podien votar els projectes. "Volem que també reflexionin sobre les necessitats que detectin en el servei que oferim i puguin fer propostes per millorar-lo", afegeix Velert.Un cop tancat el període de presentació de propostes s'obrirà la, on una comissió tècnica decidirà quines compleixen els requisits establerts, i laserà al mes de setembre. Els tràmits per poder dur a terme les propostes guanyadores s'iniciaran el mes de novembre.En la primera edició dels Pressupostos Participatius d'FGC, una de les propostes més votades va ser efectuar millores al Centre Operatiu de Rubí

