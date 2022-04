Ayuso enarbora la consigna de «comunisme o llibertat» al congrés del PP

La presidenta madrilenya,, no ha perdut protagonisme en elque ha de servir per refermar el lideratge d'Ayuso, fidel al seu discurs, ha afirmat que no hi ha a Occident cap govern que es mantingui "amb el suport dei amics de". La líder madrilenya dels populars ha acusat l'executiu de Pedro Sánchez de "sectarisme i ineficàcia". "Que s'apartin si no saben", ha afirmat en el seu torn als micròfons.Ayuso haamb el to volgudament moderat que predomina en el conclave popular. Ayuso ha brandat la seva victòria electoral l'any passat i ha resumit la seva campanya en la dicotomiai que el poble madrileny "va escollir llibertat". "Espanya és molt més que Sánchez i els seus aliats comunistes", ha insistit. Ha fet una breu referència a la situació aquan ha dit que tots els problemes de cada territori afecten tot el conjunt: "El que passi a Catalunya ho hem de decidir tots".La presidenta de la Comunitat de Madrid ha bandejat la crisi viscuda dins del seu partit . Tan sols ha expressat que aquest congrés "és una resposta a una crisi que mai hauria d'haver existit però ara hem de sortir de Sevilla conscients de les nostres responsabilitats". Rebuda amb entusiasme pels compromissaris en el moment que ha fet la seva entrada a l'auditori del Palau de Congressos, ha expressat el seu suport a Feijóo, però ha advertit que no es tracta tan sols de guanyar congressos sinó deAyuso ha intervingut en el marc d'un acte conjunt amb altrescom l'andalús; el president de Castella i Lleó,; i els presidents de Ceuta,, i Múrcia,. Una trobada que ha estat presentada pel mateix Feijóo. La presidenta de Madrid no lidera encara el partit a la Comunitat i ha compartit protagonisme amb els qui ja presideixen el PP a les seves comunitats.ha tingut en el programa del congrés més temps que Ayuso. Mitja hora li ha estat concedida al president sortint del PP, el mateix temps que a, que intervindran tot seguit.

