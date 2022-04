L'Ajuntament de Barcelona volel míticde flor que vesteix els carrers de l'Eixample amb una. Amb aquest objectiu, s'obre aquest divendres i fins al 21 d'abril la convocatòria organitzada a través de BIT Habitat perquè empreses i professionals presentinL’objectiu és que la solució del repte es pugui utilitzar en ladels primers quatrecom a part del projecte. Les propostes han de conservar elperò incorporarque el facin "més" en un context d'emergència climàtica.Segons el consistori, els nous panots hauran de tenir "un" i estar preparats per a la seva implementació a l'entorn real. Caldràen la fabricació i transport i esen les característiques físiques i mecàniques, així comi tinguinque incorporin la seva permeabilitat ide la ciutat.Leshauran d’incloure lesdels panots prototips necessaris per cobrir una superfície dei lafabricades. Hi haurà un fons de 240.000 euros en total, i s'oferirà fins a un màxim de 80.000 euros per projecte.

