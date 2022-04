De dos a tres mandats

La gestió de la Covid

"És així com ho sento, és així com ho visc"

Pellicer (dret i d'esquena), al final de la conferència en què va anunciar el seu comiat polític.Foto: Reus.cat

El recent anunci de l'alcalde de Reus,, de no presentar-se a les eleccions de 2023, ha sacsejat l'actualitat local del Baix Camp. D'aquesta manera, el batlle, el més important dels que té el PDECat i que va concórrer com a Junts el 2019,al capdavant del consistori i deixarà (previsiblement) la primera línia política i mediàtica en tretze mesos. Serà llavors quan, quelcom que per a l'oposició suposa "l'inici d'una nova etapa ", en paraules del líder socialista,El comiat de Pellicer, revelat en una conferència en què va fer balanç de la seva gestió i va exposar els "reptes de futur" de Reus, aclareix de passada una altra incògnita. Sense la figura de l'alcalde a la cursa electoral de 2023, tot fa pensar queesdevindrà el pal de paller del nou projecte postconvergent a la ciutat a través de. Temps enrere es va arribar a plantejar un hipotètic duel entre la prioratina i la llavors regidora de Benestar Social,, però aquesta va deixar el ple el febrer, després de la presentació en societat del centre social el Roser. Pallarès agruparà tant l'espai de Junts com els que havien estat vinculats el PDECat, que ha quedat molt minvat, ientre la successora de Pellicer i ERC i PSC, que es veuen forts per aconseguir l'alcaldia.Sense la presència de Pellicer als propers comicis, Pallarès tindrà enla principal rival en el bloc sobiranista. La líder d'Esquerra, actual vicealcaldessa i presidenta de la Diputació, s'ha postulat ja per encapçalar la llista. Setmanes enrere, aclamada per la militància, va assegurar estar "preparada" per fer el pas que el 2019 va evitar rebutjant un acord amb els socialistes en virtut a un "pacte d'abast nacional". Així el van descriure en aquell moment i va acabar per dur-la a presidir la Diputació amb suport de Junts.Pellicer s'ho mirarà, és d'esperar, a certa distància, si bé en la seva conferència va subratllar que "treballo i treballaré sempre" per tal que Reus "segueixi sent la millor ciutat del món". En la seva intervenció per acomiadar-se va defensar (també per argumentar la decisió presa) quedesprés de 12 anys al poder. El batlle sempre va dir que el seu havia de ser un recorregut de dos mandats, però va presentar-se a un tercer precisament perquè al seu parer no havia pogut finalitzar tot allò que tenia previst per a la capital del Baix Camp.En aquest sentit,en anys. En el primer mandat (2011-2015), marcat per la crisi econòmica (la de l'Ajuntament de Reus i la global) i el cas Innova, no va fer inversions de pes; i en el segon (2015-2019), va estar condicionat pel "bloqueig polític" imposat pels grups de l'oposició (CUP, PSC, Cs i PP), el que el va obligar a sotmetre's a dues qüestions de confiança consecutives per aprovar els comptes. Els resultats de les eleccions de 2019, en què va mantenir-se als set regidors però va créixer en vots, ho van canviar tot.I és que Pellicer va ser ràpid, i de seguida va apostar per reeditar el pacte de govern amb Esquerra i Ara Reus, prou còmode per al batlle. El gran paper dels republicans (de dos regidors van passar a la mitja dotzena) i l'estabilitat del partit municipalista liderat per(dos, altre cop) van contribuir a conformar una àmplia majoria al plenari, tot ocupant-hi 15 seients. D'aquesta manera, l'alcalde ha pogut desplegar projectes diversos en àmbits com la cultura, l'urbanisme, l'economia i l'acció social.La irrupció de la pandèmia, el 2020, va alterar en certa manera els seus plans. La gestió de les conseqüències econòmiques i socials de lava centrar els esforços del govern, que va impulsar un pla de reactivació dotat amb 9 milions en dos exercicis. D'entrada hauria pogut semblar que el batlle podria usar la crisi sanitària per justificar la seva continuïtat política, més enllà del 2023, però finalment no ha estat així. Tot i el context, i pel que va assegurar a la conferència de comiat, ja s'han establert "les bases del futur" de la ciutat.Pellicer (Reus, 1958) va accedir a l'alcaldia, fins aleshores ocupada pel PSC, el 2011. El 2003 i el 2007 ja havia encapçalat la llista de CiU a les municipals, però va acabar a l'oposició, i en el períodeamb responsabilitats a l’àrea de Turisme. Va ser diputat al Parlament de Catalunya entre 1999 i 2015, per formar part de comissions diverses. També va ser senador, i és diputat a la Diputació de Tarragona des de 2015.A la conferència de dies enrere, Pellicer va mostrar-seper haver-lo dut a l'alcaldia. En la seva intervenció de comiat, va recuperar un passatge del seu discurs d'investidura, el 2011. "M'hi deixaré la pell, pel futur de Reus. És així com ho sento i és així com visc". I el futur és ara.

