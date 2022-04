La població d'ossos al Pirineu continua creixent i ja en són 70

Seguiment a Catalunya i l'Aran

El Grup de Seguiment Transfronterer de l'Os Bru als Pirineus (GSTOP) va comptabilitzard'aquesta espècie als Pirineus durant l'any 2021, segons es desprèn del balanç anual de la població i de les actuacions de seguiment i conservació dutes a terme l'any passat. Aquesta xifra correspon al nombre mínim d'ossos detectats en un any determinat i es revisa anualment.Les dades constaten un, ja que el 2020 es va fixar en 68 exemplars; el 2019, en 59, i el 2018, en 52. Així mateix, s'han registratde vuit femelles diferents. Es tracta de la segona xifra més alta registrada, després del 2020. Els ossos detectats a Catalunya i l'Aran se situen en 38, entre els quals nou cadells.Pel que fa al sexe de la població identificada i comptabilitzada el 2021, hi ha. Dels 70 exemplars, 36 són adults i 19 són subadults; dels 15 cadells, hi ha sis femelles, cinc mascles i quatre de sexe no identificat. L'àrea geogràfica de presència de l'os bru als Pirineus comprèn unaEntre el 1996 i el 2021de 62 ventrades. D'altra banda, nou exemplars s'han donat per morts o desapareguts durant el 2021. En aquest recompte de baixes es comptabilitzen els exemplars dels quals es té evidència de la mort o bé no es té cap indici des de fa dos anys.A Catalunya, s'han detectat 38 exemplars d'os bru a la Val d'Aran, eli l'Alta Ribagorça. Es va detectar la femellaamb dos cries de l'any i la femellaamb tres cries de l'any. Precisament, aquesta ossa, dels tres cadells que tenia, només n'ha sobreviscut un, que és fill del mascle, que aquest 2021 no s'ha localitzat a Catalunya. També es té constància de les femellesamb una cria de l'any i s'ha detectat fotogràficament una femella amb dos cadells, no identificada genèticament. A més, es confirma la presència dels masclesa l'Alta Ribagorça.Així, el recompte final de la part catalana i aranesa és de 23 adults, sis subadults i nou cadells de l'any, amb 17 mascles i 19 femelles i dos cadells de sexe que encara no s’ha pogut determinat.El Grup de Seguiment Transfronterer de l'Os Bru als Pirineus està format per representants del, Alimentació i Agenda Rural; el cos d'Agents Rurals; el Conselh Generau d'Aran i els governs d'Andorra i França i de l'Aragó, Navarra.

