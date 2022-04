Així funciona el descompte de 20 cèntims als carburants

Qui pot gaudir del descompte en els carburants?

Quan i on està disponible la bonificació?

Quins carburants tenen descompte?

Com s'aplicarà el descompte?

Com es gestiona des de les gasolineres?

Quin és l'estalvi per a les famílies?

. Després que el govern espanyol aprovés el paquet de mesures per fer front a la crisi energètica a principis de setmana,de 20 cèntims quan s'omple el dipòsit de benzina (o gasoil) en qualsevol gasolinera de l'Estat.Es tracta d'una de lescom a resposta a la guerra d'Ucraïna i respon a la queixa de transportistes i ciutadans, que veuen com l'import dels carburants està pels núvols, assolint preus rècord. D'aquests 20 cèntims mínims,Tots els usuaris, independentment de si són transportistes professionals o no, tenen dret al descompte.Els clients poden gaudir del descompte des del divendres 1 d'abril i fins al 30 de juny a totes les gasolineres de l'Estat.Segons el reial decret aprovat pel Consell de Ministres, la bonificació s'aplicarà a la gasolina, el gasoil A i B, el gasoil per a ús marítim, els gasos liquats de petroli per la propulsió de vehicles, el gas natural comprimit liquat per a vehicles, el gas natural liquat, el bioetanol, el biodièsel i les barreges de gasolina amb bioetanol o gasoil amb biodièsel. També l'additiu AdBlue està bonificat.El preu del combustible es veurà, a les gasolineres, al preu actual. El descompte es veurà reflectit directament al tiquet de compra, on es desglossarà quina bonificació s'està aplicant. El tiquet de compra ha d'incloure el preu abans d'aplicar el descompte i el preu després de la bonificació, l'import de la rebaixa i una referència al reial decret llei.Les operadores hauran de presentar mensualment -durant els 15 primers dies- una sol·licitud de devolució de les bonificacions efectuades durant el mes anterior. La sol·licitud s'haurà de presentar mitjançant la seu electrònica de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.Segons l'Organització de Consumidors i Usuaris, la rebaixa suposarà un estalvi aproximat de 65 euros en el cas del dièsel i de 75 en el cas de la gasolina durant els tres mesos de vigència de la bonificació.

