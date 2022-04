Feijóo exigeix un partit unit per «guanyar i governar»

ha presentat aquest divendres la seva candidatura a liderar el PP refermant que la formació és un partit de ", autonomista i europeu", en un discurs en què ha ignorat explícitament Vox. Ha assegurat que vol un partit "obert i unit"peri, sobre la cohesió necessària, ha considerat que era un element innegociable per recuperar les majories absolutes d'Aznar i Rajoy . Dissabte, els prop de 3.000 compromissaris votaran en urna, però no hi ha emoció pel que fa al resultat, ja que el gallec és l'únic candidat.Feijóo ha passat revista a la sevade més de vint anys de militància i a les arrels gallegues, agraint la confiança que li han donat Galícia i els seus ciutadans durant quatre eleccions amb majoria absoluta. Tot seguit, ha definit el PP com el partit del, la formació de la llengua oficial i de "les llengües d'Espanya". "Les utilitzem per unir i no dividir", ha expressat.L'encara president gallec ha recordat tots els anteriors presidents del PP, dede qui ha dit que ha fet el camí de Santiago moltes vegades. Li ha agraït que mantingués la bandera del partit en trams d'enorme dificultat i ha afirmat que un dia també ell, Feijóo, pujarà les escales d'un congrés per lliurar el. "El que no sé és quan", ha dit."No estic en política per seguir els corrents", ha manifestat. "Faré el que toqui i el que seria millor pel país", ha afegit, abans d'assenyalar que no se sent infal·lible, que téi que la seva decisió no ha estat la millor per a la seva família. Ha considerat que el PP és l'única alternativa a l'actual govern dei que és conscient que es troba en el darrer quart de vida política activa.Feijóo està imposant unen el PP. Hi ha poques proclamacions emfàtiques i pocs cants ideològics dels que eren habituals en temps de Pablo Casado. El polític gallec es refereix sempre que pot a governar, gestió, ri experiència. En el congrés estan guanyant protagonisme els barons territorials, especialment els que estan governant en les seves comunitats.Aquestes darreres hores Feijóo ha emès senyals evidents de com vol que sigui l'equip que l'acompanyarà. Són perfils experimentats, ben entroncats en el territori, de perfil moderat i molts d'ells provinents dels rengles del sorayisme. Així ho testimonien els noms de, secretària general, i, coordinador general, estretament lligat al president andalús,Feijóo ha avançat els noms que formaran la seva executiva, però fins diumenge no es coneixeran les responsabilitats de la majoria. Del PP català, a més d', membres nats, hi seran l'exdelegada a CatalunyaL'elecció de Sevilla per al congrés no és una casualitat. Andalusia serà la propera cita electoral que afrontarà el PP a finals d'any. L'aliançaés un fet, la química personal entre Feijóo i Moreno es percep, i per consolidar el seu lideratge, el nou líder del PP necessita un bon resultat en terres andaluses.

