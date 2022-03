Abacus renova l'aposta pel llibre amb un pla de creixement de 15 noves botigues

Pla d'acció d'per donar més protagonisme als llibres en els seus establiments. L'objectiu de la cooperativa és facilitar l'accés al màxim de publicacions des de qualsevol punt del país. Amb aquesta, Abacus també pretén millorar l'experiència dels lectors amb una oferta distribuïda des de múltiples canals.El primer pas d'aquest pla és l'obertura a Barcelona de la primera llibreria, al carrer de Còrsega, amb uns 15.000 de literatura infantil i juvenil. La cooperativa també dinamitzarà la nova llibreria amb una àmplia agenda d'activitats, que inclourà la participació d'autors, editors, crítics i altres figures rellevants del sector.Aquest mateix 2022, Abacus transformarà. Aquestes noves llibreries arribaran als eixos comercials de Vic, Sant Cugat, Girona, Badalona, Sabadell, Lleida, Tarragona, Manresa, Reus, Mataró, Terrassa, l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona. A la capital catalana, s'ubicaran als barris de Fabra i Puig, Urquinaona i Sants. En total, ocuparan un espai superior alsUn altre apartat clau en la nova estratègia és la potenciació de la. Abacus tindrà més de 160.000 títols al seu centre logístic de Vilanova del Camí. Des d'aquest punt de l'Anoia s'enviaran els llibres, que arribaran al seu destí en un. Pel que fa a la venda presencial, la cooperativa apostarà per incrementar l'atenció als lectors amb un equip de llibreters experimentat per orientar la compra amb recomanacions., codirector general d'Abacus, afirma que volen contribuir "encara més" a la recuperació del sector del llibre a Catalunya "de la mà de les editorials, però també acompanyant el creixent nombre de lectors amb una proposta rica, diversa i accessible". Garcia assegura que aquesta iniciativa està feta per "i la consolidació dels molts projectes editorials innovadors i diversos que s'han posat en marxa els darrers anys"., cap de l'Àrea de Llibres, creu que Abacus té "una posició excel·lent per garantir la millor oferta de llibres del país" per dues qüestions: "la proximitat que atorga una xarxa d'establiments per tot el país" i "una base de persones amb les que hem teixit una llarga relació de confiança". És per això que valora de forma especialment positiva aquest canvi: "per al sector del llibre a Catalunya", sentencia.

