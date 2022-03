L'Aragó es despenja de l'acord pels Jocs d'Hivern: Lambán no serà a la firma a Madrid

Així era el repartiment d'esports

El president de l'Aragó,, no es presentarà aquest divendres a la reunió prevista entre la Generalitat i del seu govern per signar l'acord entre els dos executius pelsConvocada a Madrid pel govern central, la trobada preveia subscriure la proposta tècnica de candidatura pels Jocs de 2030 que enviaran al Comité Olímpic Internacional.a l'hora de negociar on se celebraven diverses proves a l'Aragó "sense cap fonament tècnic". Diversos dels esports afectats són l'esquí acrobàtic, l'snowboard o l'esquí alpí, disciplines que Lambán preveia que se celebrarien al Pirineu aragonès. Afirma que també "es van assumir sense cap mena de reticència altres propostes rebutjades".El president de l'Aragó ja va advertir que no signaria aquest acord després de l'última trobada entre els dos governs. Lambán considera que la proposta dels JocsEl president aragonès ja va anunciar dimarts que l'Aragó presentarà "aviat" la seva pròpia proposta d'organització de la"No signarem el document que se'ns va fer arribar ahir amb la proposta de distribució de les proves plantejada per la Generalitat", va manifestar.Un dels punts més sensibles per a Lambán és el repartiment de les proves a les valls del Pirineu.El socialista lamenta que "les valls de Tena i de Benasque es queden fora". Segons el Heraldo de Aragón, aquest malestar vers la proposta final que se signava divendres a Madrid el comparteixen 58 dels 67 diputats de les corts aragoneses.En roda de premsa, la portaveu Patricia Plaja va retreure la sortida de to del president aragonès -que considerava atribuïda a "interessos electoral"- i va afirmar que el Govern es nega a reobrir l'acord tècnic de repartiment exacte de les proves validat pel COE. No va voler entrar en el fet de si Catalunya anirà sola en cas de trencament amb l'Aragó.Plaja també va recordar -com estan insistint fonts governamentals en les últimes hores- que l'acord tècnic es va tancar amb tres representants del govern espanyol, tres de l'executiu aragonès i tres més de la Generalitat., i la relació amb el COE per aquesta qüestió també ho és", va recordar la portaveu del Govern.L'acord tècnic comunicat pel COE estipula exactament quins territoris es quedarà cada disciplina. En el cas de Catalunya, al Pirineu s'hi acolliran les proves d'esquí alpí, snowboard, freestyle i esquí de muntanya. Està previst que les estacions de lai de lasiguin l'epicentre del descens, el gegant, el supergegant i l'eslàlom, mentre que l'snowboard i el freestyle tenen opcions d'aterrar aPel que fa al Pirineu aragonès, s'hi farà l'esquí de fons i el biatló. Barcelona té tots els números d'acollir l'hoquèi gel, previsiblement ali en una altra instal·lació -una ha de ser superior als 12.000 assistents, l'altra mínim de 6.000-, mentre que el patinatge anirà a, per la seva banda, assumirà el cúrling. Els salts, el bobsleigh i l'skeleton s'hauran de fer fora de l'Estat, i(Bòsnia) apareix com a principal opció.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor