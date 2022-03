Els fons europeus crearan 60.000 llocs de treball i faran créixer cinc punts el PIB català

Quin serà l'impacte de l'arribada delsa Catalunya? Aquest és el nucli de l'estudi que han presentat aquest dijous el conseller d'Economia,, i la directora general d'Anàlisi i Prospectiva del departament,. Segons les dades presentades, els recursos comunitaris podrien generar la creació de fins a 60.000 llocs de treball durant els tres anys de major dotació d'inversió pública, i poden arribar a suposar el creixement deentre el 2021 i el 2026. Giró ha aprofitat la intervenció per lamentar la "recentralització" pel que fa a la gestió dels fons i ha indicat que, malgrat que Catalunya representa un 19% de l'economia estatal i un 16% de la població,"Fa temps que estem veient una tendència molt preocupant de l'Estat cap a la recentralització. Fins avui, no hi ha cap programa en elque no hagi estat dissenyat a Madrid. És una mostra d'ineficiència en la gestió", ha assenyalat Giró després de la presentació de Curto, que també inclou que laaugmentaria de manera permanent en 0,5% punts del PIB en el període d'arribada dels fons. Això suposaria, segons l'estudi, "més demanda de treballadors qualificats" i més activitat "innovadora" de les empreses, perquè permetria a les companyies fer créixer els salaris reals en un del 0,7%. Les millores en laassociades a les reformes implicarien que la crescuda del PIB arribés al 7,6%.El conseller d'Economia ha lamentat, en tot cas, que no s'estigui complint amb el calendari previst pel que fa a Catalunya. Amb els fons europeus està començant a passar el que passa de manera recurrent amb els recursos que l'Estat destina a Catalunya:. No podem normalitzar-ho, i ho hem de continuar denunciant", ha indicat Giró. Curto, encarregada de presentar els detalls de l'estudi, ha demanat que els fons serveixin per finançar projectes "tractors" per a l'economia. Cal facilitar la participació dels segments amb més dificultats, com les pimes; millorar la difusió de les convocatòries; i millorar laentre administracions", ha assenyalat la directora general d'Anàlisi i Prospectiva d'Economia.

