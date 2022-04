TV3 produeix amb Netflix la sèrie «Los Herederos de la Tierra» en castellà per doblar-la després al català

La relació del català amb les plataformes no és del tot exitosa, però amb Netflix el camí començava a reconduir-se. En un pacte sorgit de la feina del Departament de Cultura i Política Lingüística , la plataforma líder de contingut a nivell mundialper ampliar l'oferta en llengua catalana al seu catàleg. La notícia es va rebre amb entusiasme pels subscriptors i consumidors de Catalunya, però les dificultats per rodar en català no han desaparegut. Netflix, amb unaestrenarà ella primera temporada de, sèrie seqüela de la famosa producciói gravada. Ambientada a la Barcelona del segle XV, està basada en les novel·les homònimes d'Segons ha pogut confirmar aquest diari, la televisió pública catalana coprodueix la sèrie amb DiagonalTV (responsable de sèries de renom com Isabel, Amar es para siempre, La Catedral del Mar, Si no t'hagués conegut, Ventdelplà o Kubala, Moreno i Manchón) i el treball estarà disponible de manera exclusiva a Netflix durant un any. Un cop hagi passat aquest temps, estarà disponible als serveis d', a més d'emetre's per TV3 l'any 2023. La participació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) no serà només en la producció original: tambéAquest fet es produeix perquè, segons ha pogut saber, la sèrie no té cap escena en català encara que estigui ambientada a Barcelona, la majoria dels seus intèrprets són catalans i la producció té segell català evident. El director de la sèrie és; els guionistes Rodolf Sirera, Sergio Barrejón, Antonio Onetti, Macu Tejera i Miriam Garcia; a més del repartiment, que liderenEl doblatge amb el qual s'emetrà a TVE és posterior a la producció original de la sèrie. Sánchez, que és madrilenya, ha demostrat a TV3 el domini de la llengua catalana.La sèrie ens trasllada a la Barcelona de finals del segle XIV i narra la història del jove Hugo Llor, fill d'un mariner mort, que treballa a les drassanes gràcies a la generositat d'un dels prohoms més respectats de la ciutat: Arnau Estanyol. El seu somni de convertir-se en constructor de vaixells es veurà truncat quan la família Puig, enemiga acèrrima del seu mentor, aprofita la seva posició davant del nou rei per executar una venjança que feia anys que acaronava.

