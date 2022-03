Iu Forn, nou director de l'ACN

El Consell d'Administració d'Intracatalònia SA ha nomenat aquest dijous el periodistacom a nou director de l'Agència Catalana de Notícies (ACN). Forn, procedent d'El Nacional, substitueix,, al càrrec el periodista, que ha dirigit l'agència pública de notícies des de l'abril del 2016. Colomer va ser promogut al càrrec per Esquerra i durant el seu mandat l'agència ha ampliat les cobertures després d'un període de retallades, renovat el seu portal i s'ha estabilitzat la situació laboral amb la recent signatura del conveni col·lectiu.El relleu es farà efectiu dilluns 4 d'abril. El president del Consell d'Administració de l'agència pública de notícies,, director general de Difusió del Govern, ha destacat "l'àmplia i dilatada experiència" del nou director. També ha agraït la tasca de Colomer en la gestió de l'ACN en els últims sis anys "en un entorn de dificultats, amb períodes de turbulències polítiques i dificultats financeres" per a l'Agència.El relleu arriba després de. ERC pretenia que fos un nou consell d'administració, fruit de l'actual composició governamental i que es nomena per decret de Presidència, el que efectués el relleu de Colomer i el nomenament de Forn. Finalment, ho ha efectuat el consell sortint. Els partits havien acordat, també en el marc del canvi de rols a la CCMA, que presideix Rosa Romà, proposada per ERC, que. L'actual consell de l'ACN que presideix Genovès té majoria de membres de Junts. El nou tindrà majoria de membres proposats per ERC i es perfila per presidir-lo el secretari de Comunició,Forn va començar a col·laborar a Ràdio Cubelles a principis del 1982, tant a informatius com a programes. Posteriorment, en l’àmbit radiofònic ha estat redactor,, coordinador i director de diversos programes a la Cadena 13, Ràdio 4, RNE, Catalunya Ràdio, Catalunya Cultura, ComRàdio, Ona Catalana i RAC1.En premsa, ha estata El Punt, l'Avui, l'Ara i El Nacional, on ha estat responsable dels projectes audiovisuals. Va formar part de l’equip fundador del diari Ara, on durant dos anys va coordinar el suplement d’humor gràfic Ara Humor. Del 1992 al 2014, va col·laborar a la revista El Jueves, on va formar part del consell editorial. Forn ha col·laborat a TVE, TV3, Euskal Telebista, La Xarxa i Betevé i dirigit documentals produïts pel digital propietat de José Antich i emesos per TV3. També ha escrit vuit llibres, l'últim dels quals és Judici a la Justícia, de recent publicació, i va ser vocal de la Junta del Col·legi de Periodistes.

