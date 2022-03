Augment rècord de l'IPC: la inflació es dispara fins al 9,8%

, en relació amb l'anterior, i se situa al 9,8%. És una xifra rècord, que no s'assolia des de fa 37 anys, el 1985. L'Institut Nacional d'Estadística ha publicat aquest dimecres les dades que mostren com l, amb una pujada de preus "generalitzada".L'entitat argumenta que l'augment de l'IPC interanual del març fins al 9,8% es deu a aquest "augment de preus generalitzat", on destaquen el repunt dels. Amb la dada de març, l'IPC interanual encadena la quinzena taxa positiva consecutiva. Els preus poden continuar augmentant en els propers mesos. Aquest increment arriba en plena crisi per les vagues dels transportistes i camioners,i alterant les carteres dels ciutadans.A més, en cas de confirmar-se, representaria un augment de dos punts en la seva taxa anual després que al febrer se situés en el 7,6%., ha pujat quatre dècimes, fins al 3,4%. De confirmar-se aquesta dada, seria la més alta des del setembre del 2008.

