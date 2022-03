Aragonès espera 1.000 milions d'euros d'ingressos per la Copa Amèrica de vela a Barcelona

El president de la Generalitat,, ha dit aquest dimarts que espera que laque Barcelona organitzarà el 2024 sigui "la millor edició de la història". Ho ha dit en la presentació de la competició al, on s'ha precisat que la inversió que requerirà la prova és de 70 milions d'euros -que comprèn una taxa que s'ha de pagar a l'organització i les obres d'adequació del port- però a canvi s'esperen uns ingressos de 1.000 milions d'euros.Aragonès s'ha encomanat a l'esperit olímpic de: "Vam fer els millorsde la història i ara volem fer la millor Copa Amèrica de Vela", ha dit en l'acte de presentació de la competició celebrat ali que ha comptat amb representants polítics del Govern, de l'Ajuntament i del Port. El president del Port,, ha concretat que no es construiran infraestructures noves, tot i que es construiran fins a sis estructures de formigó al mar barceloní per acollir les bases operatives dels equips participants., per la seva part, també ha celebrat que la competició nàutica aterri a Barcelona el 2024 i ha tret pit que siha estat triada és perquè porta temps "fent els deures en matèria de sostenibilitat, innovació i igualtat"; tres eixos que segons l'alcaldessa els organitzadors de l'esdeveniment han tingut en compte a l'hora de triar Barcelona.L'alcaldessa també ha celebrat l'aposta feminista de l'edició, ja que a Barcelona serà la primera vegada que la prova estarà oberta a les dones. "L'hem triat perquè hem sentit amistat i escalfor", ha dit a l'acte el representant de l'equip dea la Copa Amèrica, que és l'organitzador de la prova per haver guanyat la darrera edició de la prova, celebrada a) el 2021.En total, la inversió que s'haurà de fer a Barcelona serà de 70 milions d'euros, segons ha anunciat el conseller de. No obstant, en l'acte d'avui no s'han donat gaires detalls sobre la provinença i distribució d'aquests diners. L'ajuntament ha confirmat que ells hi posaran 10 milions d'euros, cinc al 2023 i cinc al 2024. Una altra part de la inversió correspon a la taxa que s'ha de pagar a l'organització pels drets de la competició.Pel que fa a la infraestructura, Calvet ha assegurat que no caldrà construir cap edifici nou perquè el port ja té tot el que cal per a la competició. Sí que s'instal·laran sis estructures de formigó per acollir els equips participants -ja han confirmat la seva participació- que estaran distribuïdes en diferents punts del litoral barcelonès. En tot cas, aquestes bases es trauran quan acabi la competició, que durarà 14 setmanes.Calvet també ha destacat l'aposta que el Port i la competició faran per la sostenibilitat i ha anunciat que els vaixells auxiliars dels velers funcionaran amb hidrogen no contaminant i ha precisat que les curses es duran a terme entre eli que elacollirà la zona comercial () de la competició.També ha participat en l'acte, presidenta de, una associació d'empreses que ha canalitzat el suport de diferents actors privats a la candidatura de la capital catalana per acollir la Copa Amèrica. "Crec que aquest és un exemple que Barcelona guanya quan totes les administracions van juntes i quan hi ha col·laboració entre el públic i el privat", ha declarat.

