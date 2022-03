La CUP demana la reprovació de Cambray

"Mig país en peu de guerra contra el Govern"

El diputat de la CUPha anunciat que el grup parlamentaripresentarà una moció al proper ple per traslladar les reivindicacions de la comunitat educativa i per reprovar el conseller d'Educació,. "Cal unamb la comunitat educativa més enllà de", ha exigit Pellicer, i ha remarcat que cal atendre les reivindicacions dels treballadors de l'educació. La moció també fa referència a la. La CUP exigeix que no s'acati aquesta resolució del TSJC i sosté que Cambray és "incapaç" de pilotar el Departament d'Educació, tant per la manca de diàleg "real" amb la comunitat educativa i després d'haver "posar el cap sota l'ala" amb la sentència del 25%."Cambray ha demostrat la seva incapacitat per encapçalar la conselleria d'Educació", ha deixat clar el diputat. Des de la CUP sostenen que Cambray no pot esquivar la seva responsabilitat i per això han tornat a demanar el "cessament immediat" del conseller. La diputadaja ho va reclamar aen el darrer ple del Parlament i el president s'hi va negar. En tot cas, els cupaires han donat suport a la manifestació convocada per sindicats i famílies el proper dissabte 2 d'abril en suport de la immersió i contra el pacte d'Sobre aquest acord, Pellicer ha assegurat que va "contra la immersió" i "integra la sentència del 25% de castellà a les aules"., ha assegurat, i ha dit que "adapta la legislació lingüística i educativa al marc que imposa la sentència". "Toca de mort la immersió i blinda la sentència del TSJC", ha assegurat. A més, ha denunciat, deixa en mans dels centres la presència de castellà a les aules i també els exposa a "les pressions" dels col·lectius que volen més castellà. "La proposició de llei trasllada la responsabilitat del Govern a les escoles", ha dit.Pellicer ha dit que l'acord s'ha fet sense cap, sense tenir en compte la comunitat educativa i fent "equilibris polítics". "ERC, Junts, PSC i comuns adapten la política lingüística del país a les sentències del TSJC i a Ciutadans", ha dit el diputat, i ha lamentat que partits independentistes "certifiquin i reconeguin el castellà com a llengua vehicular a les escoles, traient l'exclusivitat del català". La CUP se sumarà al "consens" al voltant d'aquesta proposta? "Si volen consens, que retirin la proposició de llei", ha deixat clar.La CUP ha lamentat que el Govern estigui "desconnectat" de la realitat del país i de la gent i les seves necessitats. "El Govern ha fet seva l'agenda delseconòmics, la patronal i l'Estat, i s'ha posat d'esquena a les reivindicacions, propostes i projectes del país", ha denunciat Pellicer. "S'ha posat d'esquena la gent del país. El Govern ha llançat a la brossa l'oportunitat que s'obria el 14-F i ha impedit el necessari gir a l'esquerra i avançar cap a l'autodeterminació", ha assegurat el diputat.L'executiu d'Aragonès, ha dit,. "Mig país està en peu de guerra contra el Govern", ha assegurat. En aquest sentit, ha afirmat que el Govern s'ha saltat l'acord d'investidura i actua contra les promeses d'ERC a l'inici de la legislatura. La legislatura està esgotada? "El que està esgotat són les mateixes polítiques de fa 20 anys, que són les que prioritza el Govern. Si continua insistint en fer seva l'agenda de Foment, la legislatura està esgotada", ha reblat Pellicer.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor