La justícia britànica diu que Joan Carles I no pot recórrer la decisió que li nega la immunitat

Cop de porta de la justícia a l'intent de Joan Carles I de rebutjar la decisió judicial que li denega la immunitat. El rei emèrit encara pot demanar permís per recorrer el dictamen de la setmana passada a la Cort d'Apel·lació, i tot apunta que els seus advocats ho faran. Tot plegat fa referència a una demanada de l'examant de Joan Carles, Corinna Larsen, que l'acusa d'haver-la sotmès a "assetjament" des de 2012, de manera personal o a través dels "agents" del CNI.La denúncia va ser presentada el desembre del 2020, però no va ser acceptada fins el 26 de juliol de l'any passat. Corinna demana una ordre d'allunyament contra Joan Carles i els agents secrets de més de 150 metres, a més de reclamar una indemnització per part de l'anterior monarca, amb qui va tenir una relació sentimental. Larsen assegura que va ser acusada falsament d'haver robat 65 milions d'euros, que formaven part del donatiu de 100 milions que va rebre Joan Carles de l'Aràbia Saudita.La decisió britànica de la setmana passada de negar la immunitat al rei emèrit contrasta amb el posicionament de la Fiscalia espanyola, que a principis de març va tancar la investigació contra Joan Carles I i va confirmar que no es querellarà davant del Tribunal Suprem contra qui va ser rei d'Espanya fins l'any 2014. El ministeri públic ha detectat diverses irregularitats fiscals, però es van produir abans de l'abdicació del rei i, per tant, quan era inviolable, o bé ja han prescrit. La decisió, que ja feia temps que s'estava madurant, tanca dos anys d'investigació contra Joan Carles, fugat als Emirats Àrabs des de l'estiu de 2020.Les diligències feien referència a les comissions il·legals per l'adjudicació de l'AVE a la Meca, l'ús de targetes opaques per part de diversos membres de la família reial i finançades per un empresari mexicà, Allen Sanginés-Krause, i la que investiga la fortuna ocultada a l'illa de Jersey, un paradís fiscal. Tenint en compte que les presumptes irregularitats es van produir mentre Joan Carles era rei, que s'ha acollit a dues regularitzacions fiscals el desembre de 2020 i el febrer de 2021 i la manca de proves concloents, les investigacions es tancaran sense que la Fiscalia presenti cap querella contra Joan Carles I.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor