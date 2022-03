Les estrenes de sèries imprescindibles de l'abril a Netflix, Amazon i Disney

El Internado: Las Cumbres (Temporada 2) - Amazon Prime Video | 1 d'abril

Wolf Like Me - Amazon Prime Video | 1 d'abril

In My Skin - Filmin | 5 d'abril

Single Drunk Female - Disney+ | 6 d'abril

Élite (Temporada 5) - Netflix | 8 d'abril

Sentimos las molestias - Movistar+ | 8 d'abril

Tokyo Vice - HBO Max | 8 d'abril

Roar - Apple TV+ | 15 d'abril

Outer Range - Amazon Prime Video | 15 d'abril

Anatomy of a Scandal - Netflix | 15 d'abril

Los herederos de la tierra - Netflix | 15 d'abril

Better Call Saul (Temporada 6) - Movistar+ | 19 d'abril

The Flight Attendant - HBO | 22 d'abril

We Own This City - HBO | 26 d'abril

The First Lady - Movistar | 28 de febrer

Undone (Temporada 2) - Amazon Prime Video | 29 de febrer

Finalitzada la temporada de premis, les plataformes tornen a la feina per presentar una bateria d'estrenes.i companyia comencen la primavera amb el retorn de diverses produccions de renom (com és el cas d't o) que faran les delícies dels fanàtics. També aterraran noves històries es poden arribar a convertir en algunes de les millors sèries de tota la temporada, com és el cas de-que farà un repàs de les vivències de diferent Primeres Dames dels Estats Units- o, amb Ansel Elgort de protagonista.La ficció espanyola tornarà a gaudir de protagonisme, amb el retorn del remake d'El Internado i diverses estrenes noves en plataformes com. Encara que Netflix s'endú la majoria de les novetats, plataformes compreparen l'entrada de sèries d'alta qualitat per als seus seguidors més fidels. Una d'elles és la seqüela de la, amb producció de TV3: Los herederos de la Tierra.Encara que aquesta renovació de la mítica sèrie espanyola d'Antena 3 no hagi tingut la mateixa rebuda que la seva predecessora, Amazon ha aconseguit aglutinar audiència suficient per a una segona temporada. L'aposta de la companyia per a la ficció estatal segueix de la mà d'una gran inversió en producció, un fet que es nota agràcies a tot el desplegament tècnic que, fa 15 anys, era impossible de fer.Història fantàstica de comèdia (i romàntica) sobre un pare i una filla () que intenten superar la pèrdua de la seva dona. Un matí, el cotxe on van Gary i Emma és envestit per un Jeep que se salta un semàfor en vermell. Emma pateix un atac de pànic i és consolada per Mary (Illa Fisher), la propietària del Jeep que és capaç de calmar Emma d'una manera que ell no és capaç. Aquella mateixa setmana, Gary i Mary comencen a conèixer-se durant una cita, però Mary es mostra reticent a compartir-ne més, sense saber cap dels dos que els seus universos seguiran xocant i una força major sembla voler unir-los.Una història fosca còmica sobre la majoria d'edat que segueix Bethan, de 16 anys, mentre bregueu amb les ansietats i inseguretats de la vida adolescent, juntament amb la crua realitat d'una vida casolana que està molt lluny del que projecta per als amics., amb una recopilació de crítiques excel·lents per part de la premsa britànica.Història sobre els problemes de drogues d'una jove adulta., després d'un col·lapse públic espectacularment vergonyós, es veu obligada a tornar a casa amb la seva mare dominant per recuperar la sobrietat i evitar la presó. En el procés, es tornarà a trobar amb el seu passat i la família.Cinquena fornada d'episodis d'una de les sèries juvenils més seguides de tots els temps a les plataformes espanyoles. Amb noves incorporacions al repartiment,tornen a liderar el grup de joves adolescents que s'enfrontarà a diversos dificultats a l'institut Las Encinas. L'escola rebrà dues actrius noves: Valentina Zenere i André Lamoglia.Explica la història de Rafael Müller (), un aclamat director d'orquestra, i Rafael Jiménez (), una vella glòria del rock que es resisteix a penjar la guitarra. Tots dos, que mantenen una amistat de dècades, lluiten per encaixar en un món que insisteix a retirar-los del joc, tot i que ells se senten en plenes facultats.Un periodista occidental que treballa en una publicació de Tòquio comença a investigar un dels criminals més poderosos del país.són els dos protagonistes d'aquesta nova ficció d'HBO que presenta uns aspectes visuals impressionants.Narra la història de 8 dones que exploren una contradicció o un problema absurd diferent a la seva vida. Les protagonistes són:. Es mou en diferents perspectives i gèneres, fins i tot el futurista.Royal Abbott (és un ranxer que lluita per la seva terra i la seva família, i que descobreix un incomprensible misteri als límits de la zona salvatge de Wyoming. Tot comença quan els Tillerson, els ambiciosos propietaris del ranxo veí, volen apoderar-se de les terres. Una mort prematura a la comunitat desencadena una sèrie d'esdeveniments plens de tensió i els problemes aparentment quotidians arriben al punt àlgid amb l'arribada d'un forat misteriós.Una de les directores de sèries més prolífiques del Regne Unit dirigeix en solitari aquesta nova producció que posa en el centre els assetjaments sexuals a les elits britàniques.són els principals noms d'un immens repartiment que explica com aquestes persones de l'alta societat acaben esquitxant, perjudicant i fins i tot destrossant als "ciutadans normals" enmig d'aquests escàndols.Coproducció espanyola entreamb un repartiment ple de catalans. La sèrie ens trasllada a la Barcelona tardomedieval de l'any 1387 i narra la història d'Hugo Llor, un xicot de 12 anys que passa la major part del seu temps als carrers. Basada en l'obra literària d'Ildefonso Falcones, la sèrie estarà dirigida per Jordi Frares (responsable de La Catedral del Mar) i comptarà ambcom a protagonistes.L'última temporada de l'spin-off detancarà el complicat viatge de Jimmy McGill fins a convertir-se en l'advocat criminal i buscavidesque va acompanyarpel camí. La temporada final es dividirà en dues parts: la primera, amb els capítols setmanals, comença el 19 d'abril. Al juny arribarà la segona i darrera tanda d'episodis.La sèrie que ha tornat a situar al mapa televisiu Kaley Cuoco torna a la plataforma HBO amb una segona temporada. La segona temporada, filmada a Los Angeles, Berlín i Reykjavík, tornarà a dur la protagonista a situacions rocambolesques després de la sorpresa final que ens va regalar la sèrie al final de la primera temporada.El retorn del creador de la considerada millor sèrie de la història (). Baltimore, 2015. La mort en circumstàncies sospitoses de Freddie Gray, un jove negre sota custòdia policial, ha provocat una onada de disturbis. La ciutat arriba a un nou rècord d'assassinats. Sota pressió per l'oficina de l'alcalde i per una investigació federal sobre la mort de Gray, la policia de Baltimore recorre al sergentia la unitat d'elit d'agents de paisà, per lliurar els carrers d'armes i drogues.Les actriusprotagonitzen aquest drama sobre les vivències de les Primeres Dames a l'Ala Oest de la Casa Blanca. Elles tres interpreten, en diferents moments de la presidència de les parelles. Posa el focus a la relació de les seves famílies amb el lloc de treball polític més important de tot el planeta.Una de les revelacions dels últims anys, Amazon Prime Video estrena la segona temporada d'aquesta esbojarrada, irònica, intel·ligent, divertida i arriscada comèdia que barreja la ciència-ficció, el drama i l'animació en una sèrie notable.fornada d'episodis, on la protagonista descobrirà a partir d'ara que la seva família amaga molts secrets.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor