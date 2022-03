L'Aragó rebutja l'actual candidatura als Jocs d'Hivern: «No és equilibrada»

Amb franquesa, preferim que sigui inclòs o inclús millor que lideri una candidatura el Pirinenc, Principat d'Andorra.

Per almogaver.cat el 29 de març de 2022 a les 13:12 0 0

Em fa l'efecte que primer es té per a pronunciar per Referèndum el Pirineu Català. Un respecte si us plau. Si no, semblareu allò que sou. Per cert, si el resultat fou favorable (personalment ho veig un error) No hi ha neu suficient al Pirineu. En lloc de comptar amb un i cul de mal seure, que és el Sr. Lanban, És molt millor comptar amb el Principat d'Andorra L'Aragó crec que en porta ja, quatre sol·licituds, sempre els han dit que nones. Ara si no els hi donen per cinquena vegada, diran (com ja feren en l'absolut fracas de " La fiesta del agua") Que: "la culpa fue de los catalanes". I això de Sarajevo incloure-la, és tot un caucasic-esperpent, manyo-espanyolista. Amb franquesa, preferim que sigui inclòs o inclús millor que lideri una candidatura el Pirinenc, Principat d'Andorra.