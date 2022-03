Sindicats d'educació convoquen una manifestació contra el pacte pel català a l'escola

Els sindicats d’educació, i l'associació de famílieshan convocat una manifestació aquest dissabte 2 d’abril per defensar el model d’immersió lingüística i en contra de l’acord signat entreper esquivar la sentència dela les aules. La marxa començarà a plaça de Sant Jaume a les sis de la tarda i es desplaçarà fins al Parlament. Consideren que el pacte atempta contra el model d’immersió i reclamen obrir un "debat ampli" sobre la qüestió.A través d'un comunicat conjunt, els sindicats impulsors defensen el model d'immersió i carreguen contra la sentència del 25% i retreuen als partits la "inoperancia habitual" a l'hora de negociar a l'Estat. Sobre el pacte per modificar la llei de política lingüística, les organitzacions consideren que liquida la immersió lingüística, cosa que els partits signants neguen. En tot cas, reclamen lai obrir un debat ampli amb laEls sindicats exigeixen consensuar el futur del, que s'ha de basar en el català com al lengua vehicular. Reclamen, en aquesta línia, els "recursos suficients", especialment per donar el suport a l'alumnat a les aules d'acollida i "continuar garantint a cohesió social i la pervivència de la llengua". Les dades indiquen que la immersió ja no funciona i que el castellà guanya pes arreu de la societat, i també a l'escola.

