10 plans per gaudir de la Costa Brava i el Pirineu de Girona aquesta primavera

1. Via verda en família d'Olot a Girona

Foto: Adrià Costa

2. Bateig astronòmic a Albanyà: el millor cel de l'Empordà

Foto: Arxiu PTCBG

3. Senderisme entre volcans i boscos de la Garrotxa

Foto: Itinerànnia

4. Rere els passos dels pirates de la Costa Brava

Foto: Albert Duch

5. L'espectacular via ferrada de Ribes de Freser

Foto: Albert Duch

6. Ruta guiada en burricleta: Pals medieval i tast entre vinyes

Foto: Jase Wilson

7. Plantes que curen al Camí de Ronda

Foto: Daniel Punseti

8. A cavall pels rius de l'Empordà

Foto: Arxiu PTCBG

9. La Garrotxa en globus i Vall de Núria en cremallera

Foto: Arxiu PTCBG

10. Descobrir amb caiac les ruïnes d'Empúries

Foto: Àlex Gostelli

Per posar-vos-ho més fàcil, des deus hem seleccionatper gaudir de laaquesta. Comencem? Laentre, resseguint el traçat de l'antic carrilet, és una de les més populars de Catalunya. La proposta preveu cobrir els 57 quilòmetres que separen les dues ciutats amb dues etapes. És un recorregut ideal per a famílies amb criatures a partir de cinc anys, ja que el traçat és fàcil i, majoritàriament, en baixada. L'allotjament –dormir i esmorzar- és en hotels o masies tranquil·les i encantadores. A més, es pot visitar Girona en acabar la via verda amb atractius imprescindibles com la catedral, el Barri Jueu, la muralla o els banys àrabs, entre altres.Olot i les Planes d’Hostoles (Garrotxa) | Girona (Gironès): entre 125 i 136 euros/personaEls batejos astronòmics nocturns són una experiència sensorial única i l'els posen a l'abast de tothom. Els participants a l'activitat gaudiran d'un recorregut audiovisual pel firmament adaptat a les circumstàncies meteorològiques, per tal que l'activitat sigui el màxim d'enriquidora. L'objectiu de l'experiència, que compta amb música de Pep Sala composta especialment, és poder descobrir els secrets d’aquest–l'únic International Dark Sky Park de l’Estat-, en totes èpoques de l'any. Per a les nits fredes de primavera, es recomana l'ús de guants, roba d'abrigar i calçat còmode.Albanyà (Alt Empordà): 18 euros (adults) i 10 euros (infants)Una proposta d'unen un patrimoni únic a la península Ibèrica: la. L'experiència inclou dues nits en habitació doble a l'Hotel Restaurant Cal Sastre de Santa Pau, esmorzar, sopar, menú degustació, un pícnic i un mapa amb totes les rutes. En aquest sentit, es pot conèixer tot caminant volcans com Santa Margarida i el Croscat, el nucli medieval de Santa Pau o la Fageda d'en Jordà, bosc que va inspirar el poeta Joan Maragall, entre altres.Santa Pau (Garrotxa): 170 euros / personaLes llegendes de pirates no només existeixen al mar Carib. Des del segle XII fins al segle XVIII, lava patir constantment atacs de naus pirates i corsàries. I les torres de guaita, construïdes prop de la costa, servien per vigilar l’arribada d’alguna nau a l’horitzó i avisar la gent dels pobles o masies per mitjà de missatgers i senyals. Aquesta ruta de senderisme guiada portarà els participants, de torre a torre, per conèixer la història delsi dels seus pobles veïns.Calella de Palafrugell (Baix Empordà): 10 euros per persona (adults) i 6 euros per infants de 6 a 14 anysés una de les poblacions més turístiques del. Tanmateix, no és tan habitual veure-la de les altures gràcies a una espectacular. Es tracta d'un itinerari de descoberta que permet arribar amb seguretat a zones de difícil tot ascendint alde Ribes, d’origeni únic a Catalunya. La via ferrada, traçat a la paret de la roca, permet a l’usuari autoassegurar-se a un sistema de protecció (cable de línia de vida) contra les caigudes, mitjançant un absorbidor d’energia, mosquetons, talabard i casc. Disposa d’elements d’ajuda a la progressió com esglaons així com preses de mà o de peu.Ribes de Freser (Ripollès): A partir de 40 euros / personaUna ruta feta i pensada per aquells que volen viure una experiència a un altre ritme, sense pressa. Per gaudir de la bellesa en tots els sentits, es pedala pels bonics paisatges de l’i inclou la degustació d'un vi de la terra, des del cor. La ruta comença a Gualta i es cobreix amb, la bicicleta rural elèctrica que no cansa. Es passa per, un dels pobles medievals més bonics de Catalunya, i arriba fins a la, un paratge únic on els participants podran conèixer el projecte i degustar quatre vins, maridats amb formatges i embotits.Gualta i Pals (Baix Empordà): 47 euros per persona10 persones.Quinespoden ajudar a millorar la respiració? I a alleugerir els constipats, la tos o eliminar els virus? Com identificar-les? Aquesta proposta consisteix en una excursió en un tram delde la Costa Brava –- on s'expliquen els coneixements ancestrals dels herbolaris de la Costa Brava i el coneixement mèdic popular. També a identificar les plantes, com i quan recol·lectar-les i com preparar-les perquè els seus principis actius tinguin eficàcia en l’organisme. A més, durant el recorregut de 3 hores, s’ensenyarà a preparar i es degustaran diferents infusions, elixirs i licors medicinals.Tossa de Mar (Selva) | Palafrugell i Palamós (Baix Empordà) | Cadaqués (Alt Empordà): 38 euros / personaFer una passejada a cavall és una activitat espectacular. Però poder-ho fer per un riu li afegeix un punt d'emoció. Es tracta de la propostapensada tant per a principiants com per a genets experimentats. Una ruta pelson els cavalls, ben ensenyats i segurs, poden jugar amb l'aigua i refrescar-se. Per fer-la, és imprescindible portar calçat robust i pantalons llargs.Terradelles (Alt Empordà): 50 euros per personade fins a 10 personesUna proposta que mostra la diversitat de paisatges i d'activitats de les comarques gironines. Inclou contemplar des de l'aire elamb l'empresa Vol de Coloms. El viatge d'una hora i mitja eninclou gaudir de la quarantena de volcans tot acompanyat amb coca de llardons i cava rosat. Un cop a terra, els aventurers seran recollits amb 4x4 per fer un bon esmorzar de pagès amb pa amb tomàquet i embotit, fesols de Santa Pau amb botifarra, postres de la Cooperativa la Fageda, vi, ratafia.L'activitat continua al. Des de Ribes de Freser s'agafa l'històricper pujar fins al, un autèntic paradís natural, espiritual i d'aventura a 2.000 metres d'altitud. L'activitat inclou sopar i dormir a l'Hotel Vall de Núria. Després d'esmorzar, es pot fer una excursió per l'entorn –caminant o amb raquetes de neu aprofitant alguna nevada de primavera- o bé fer una passejada amb barca pel llac. Després de dinar, tornada a Ribes amb el cremallera, i visita al, clau en l'origen de la nació catalana. El monestir, fundat per Guifré el Pelós l’any 879, inclou una portalada del segle XII considerada un dels monuments romànics més importants del món.Santa Pau (Garrotxa) | Ribes de Freser, Queralbs i Ripoll (Ripollès)Lessón un dels elements patrimonials més singulars del país. Poder-hi arribar per mar és una manera d'emular els comerciants grecs que arribaven a la Costa Brava. En aquest cas, l'activitat consisteix en una ruta en caiac des de l'fins a la zona de les ruïnes gregues i romanes. Una ruta plena de sensacions acompanyats per un professional que mostrarà els secrets de la navegació, la cultura i la natura.L'Escala (Alt Empordà): a partir de 30 euros/persones (condicions especials per a infants de 4 a 8 anys)de mínim 4 persones i màxim 6