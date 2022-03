Sánchez confirma la bonificació de 20 cèntims per litre de combustible per a tothom

Altres notícies que et poden interessar

El president del govern espanyol,, haaquest dilluns quea partir de l'1 d'abrilLa mesura, que s'aprovarà aquest dimarts en Consell de Ministres, es deriva de l'acord a què van arribar la matinada del passat divendres la ministra de Transports, Raquel Sánchez, i la patronal de transportistes.Sánchez, que ha fet l'anunci durant la conferència "Generació d'Oportunitats" a Madrid, ha assenyalat que. Es tracta, segons ha remarcat, d'unEl descompte deen combustible per al sector, que inclou gasoil, gasolina, gas i adBlue, serà una col·laboració entre, que aportarà, i les, que n'aportaran. Sánchez ha recordat que la part corresponent a les petrolieres és d'un mínim de 5 cèntims, però ha remarcat que pot ser superior, tal com ja van anunciar la setmana passada Repsol, Cepsa i BP.El president del govern espanyol ha anunciat també que el pla de xoc serà deper pal·liar les conseqüències econòmiques de la crisi d'Ucraïna. A aquests, s'hi han de sumar. "Ens desviurem per distribuir l'esforç de forma equilibrada", ha subratllat Sánchez.La mesura sobre el preu del combustible, que estarà vigent fins al 30 de juny encara que serà prorrogable "segons evolucionin els mercats", segons va explicar la ministra de Transports, segueix l'exemple de països com, que aplicaran a partir del pròxim 1 d'abril descomptes entre 15 cèntims i 30.​​​​​

