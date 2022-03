Els positius per Covid ja no han de fer quarantena

Altres notícies que et poden interessar

Nou pas de gegant en el procés de gripalitzar la. La Comissió deva aprovar la setmana passada la nova estratègia per controlar la malaltia, que porta mesos amb un impacte molt reduït a tot l'Estat per l'elevada taxa de vacunació. Aquesta estratègia es durà a terme mentre els indicadors assistencials "es trobin a nivell baix".El pla actualitzat de Sanitat i les autonomies estableix que a partir d'aquest dilluns, 28 de març,que no mostrin símptomes greus de la malaltia. És a dir, que a partir d'ara es podrà dur una vida completament normal tot i tenir coronavirus, sempre i quan es tracti d'un cas lleu o asimptomàtic. Serà el personal sanitari el que decidirà, en els pacients simptomàtics i la població.També hi haque a partir d'ara se centrarà en persones amb factors de vulnerabilitat (majors de 60 anys, immunodeprimits i embarassades), àmbits vulnerables (sanitaris i sociosanitaris) i casos greus. Així, el diagnòstic de pacients amb símptomes lleus compatibles amb Covid-19 es reduirà al mínim.Salut Pública justifica que els canvis que han acordat es fonamenten en "", que "han determinat un canvi en l'epidemiologia de la Covid-19 que recolza la transició cap a una estratègia diferent que vigili i dirigeixi les actuacions a persones i àmbits de més vulnerabilitat i monitoritzi els casos greus, i en àmbits i persones vulnerables”.​​​​​​

