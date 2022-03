ENTREVISTA

EL CAPITÀ CATALUNYA:

Els herois catalans desperten és una nova saga denascuda aquest passat mes de desembre. El seu impulsor,, és un cubà que va aficionar-se aquan la seva família va emigrar als. Més tard, el 2015, va arribar a Catalunya i durant la pandèmia, després d'un atac homòfob, va centrar-se en crear un univers marvelià amb elements històrics delsva ser el primer número, va sortir el desembre, i assegura que ha tingut una bona rebuda. Properament buscarà recaptar fons amb micromecenatge per continuar amb les altres sagues. Tot i ser una autoedició i autodistribució, el projecte ha aconseguit cridar l'atenció dels aficionats i justament aquest divendres va signar exemplars a la l, a- He estat un fan dels còmics des de ben petit, soc dels Estats Units però de pares cubans i els besavis de les Illes Canàries i de Sicília. Vam emigrar als Estats Units quan jo tenia 8 anys i a Cuba jo llegia un còmic que es deia Pere i el Llop. Després ens vam mudar a Madrid i em vaig enganxar a l'Ànec Donald. Ja als Estats Units, vaig començar a comprar els còmics d'Archie, Els 4 Fantàstics i Spiderman. Joan Buscema era el meu il·lustrador favorit. I des de llavors vaig seguir comprant còmics fins als 52 anys, quan vaig deixar de fer-ho perquè ja no m'agradava la línia de DC i Marvel.- El 2015 vaig arribar a Barcelona i volia ser un guia turístic vestit de Drag. Però vaig patir un atac homòfob i gairebé em maten. Hi va haver un temps en què no podia sortir a fora, tenia por. Vaig estar pensant què fer després. Havia estat aprenent la història dels Països Catalans, per ser guia, i vaig tornar a la meva infància per fugir del dolor que estava passant. I aquí és quan va néixer el Capità Catalunya.- Vaig mirar si la patent de Capità Catalunya estava registrada i no hi havia res. Durant la pandèmia vaig començar a treballar-hi, el número 1 el vaig crear i il·lustrar jo, però no soc professional. Vaig intentar buscar un il·lustrador català, però cap no tenia l'estil que estava buscant, la majoria tenien un dibuix més infantil o de manga. Estic molt content amb els il·lustradors que tinc, són quatre brasilers i estan aprenent moltíssim de la història dels Països Catalans.- Les 4 barres hauria d'haver sortit el gener, els Llegendaris el febrer i els Poderosos balears el març. Però no va passar així. El Capità Catalunya sí que va sortir al desembre, però ho va fer amb algunes errades lingüístiques i vaig decidir corregir millor els altres. Ara ja està fet, però la cosa és que estic patint problemes de finançament i faré un micromecenatge. M'agradaria que els números 1 de les altres tres sagues poguessin sortir el dia de Sant Jordi. L'art i el guió dels altres tres és molt divertit, però és més de batalles, al número 1 del Capità Catalunya hi ha l'origen, com va començar tot això. Però ara comença tothom a batallar. Les 4 barres és un títol que parlarà moltíssim de les dones, involucra també bona part dels herois perquè Josep Moragues, que surt al Capità Catalunya, ha tornat per una cosa molt important que sortirà després. Magdalena de Geralt, la seva dona, va lluitar durant 12 anys perquè traguessin el cap del seu marit i la gàbia. Però la seva història no la pots trobar als llibres, perquè no va ser alcaldessa. Aquesta història s'ha de saber. Al còmic, Josep Moragues ha tornat perquè el van separar de l'esperit de la seva dona i ha de trobar-la. Tot comença per una història d'amor.- A partir del número 2 començaran a despertar els capitans dels altres països catalans. Al final del número 1 apareix la Franca, una superheroïna de França que pensa que el Capità Catalunya està intentant robar al museu de París. Al número 2 s'enfronten i s'explicarà la teoria de l'origen de la paraula Catalunya. I el número 3 hi haurà els altres capitans catalans contra superherois de la Unió Europea. S'acabarà amb el número 5, amb els poders que obtindrà el Capità Catalunya, que sorprendran. El Capità Amèrica té els superpoders limitats, però aquest en tindrà uns de diferents. Tot formarà part de la mitologia catalana.- Cada setmana rebo una trucada d'una nova llibreria que vol vendre el Capità Catalunya. A Barcelona, en quatre llibreries es va esgotar la primera comanda. M'estan dient que el compren persones que mai abans havien comprat còmics, que no és un còmic que comprin només les persones a les que els agraden els còmics.- L'única editorial que volia publicar-ho no podia fer-ho amb les mides dels còmics que jo volia, les mides de Marvel i DC. Em va saber molt greu. Les altres em van dir que no perquè era només en català. Volia fer-ho en català perquè no es troben còmics d'estil Marvel o DC en català. Els nens no tenen gaire opció. Si hi hagués una versió en castellà, la comprarien en castellà i no ajudaria a la promoció de la llengua catalana. Em deien que no venien més de 12.000 exemplars d'un títol de Marvel a tota Espanya, que no vendria gaire només en català. No volien assumir el risc. Vaig ser jo la meva editorial i vaig trucar a distribuïdors. Però no volien enviar-ho a Menorca o a altres llibreries catalanes d'altres pobles. No volia deixar ningú fora. I vaig decidir ser també distribuïdor.- Exacte, penso el mateix. La meva idea era promoure la llengua catalana i augmentar el vocabulari. Quantes paraules s'han perdut pel fet de ser bilingües? Hi posaré moltes paraules que el lector haurà de buscar-les, perquè quan jo vaig començar a llegir en anglès buscava les paraules i vaig aprendre fins i tot terminologia científica.- Tot depèn del públic. Si els agrada i compren el còmic, continuarà. Aquesta història està previst que tingui 75 números per cada títol. Ara hi ha Els herois catalans desperten, fins al número 5. Del número 6 al 25 es coneixeran altres superherois catalans, com el comte Arnau. Ho tinc tot escrit, només he de fer el guió de cada fascicle. Del número 26 al 30, tornaran els supernaturals catalans, una segona onada. A la següent hi haurà els semi-Déus i a la quarta serà quan s'acabarà i s'explicarà qui va posar els superherois catalans a dormir, entre els números 76 i 80. I a partir del 81 no tinc res, per ara. Però també posaré superherois d'Espanya i de la resta del món. Sortiran pobles a cada número, al primer Capità Catalunya va sortir Barcelona, però al 3 de les 4 barres sortirà Miravet i als Poderosos balears surt Torredembarra, l'escultura de l'Alfa i l'Omega, i s'explica com va caure.

