Els transportistes mantenen la vaga tot i l'acord per abaixar el preu del combustible

El portaveu de la, Manuel Hernández, ha anunciat queque fa 12 dies que dura a la sortida de la reunió amb la ministra de Transports, Raquel Sánchez.La ministra va assolir ahir unamb les patronals principals del sector, però la, que representa camioners autònoms i petites empreses,. Hernández ha explicat que Sánchez s'ha compromès a presentar-los enl'esborrany d'unaper, una queixa clau del col·lectiu. Mentrestant,, però segons Hernández, Sánchez no s'hi ha compromès.No tenim més remei que. Confiem que en els pròxims dies es replantegi", ha explicat un Hernández que ha revelat que la ministra ha demanat perdó per les acusacions que s'han fet aquests dies vinculant les accions d'alguns piquets a determinats moviments polítics. "La ministra ha dit que es referia a casos puntuals, sense intentar generalitzar, i que s'havia entès així, demanava perdó".Sobre les mesures acordades ahir, Hernández ha afirmat que. De moment ha anunciat que es mantenen les marxes lentes convocades per a aquest dissabte a moltes províncies estatals.

