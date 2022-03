Catalunya i l'Aragó tanquen un «acord tècnic» per la candidatura dels Jocs d'Hivern

entrei l'per la candidatura dels Jocs d'Hivern del 2030. Tal com ha avançat La Vanguardia, la Generalitat i l'executiu aragonès han tancat un pacte que les dues administracions ratificaran els pròxims dies. Després presentaran el projecte al, que pot fer-ne canvis.L'acord "tècnic" és previ al polític, que remataran pròximament. Segons el pacte actual, esque acollirà cada territori. Ase celebrarien les proves d'(a Boí Taüll),(Palau Sant Jordi),(La Molina-Masella), i(Baqueira Beret). A, per la seva part, tindrien lloc les modalitats dei deHi hauria algunesque s'haurien de disputar, tot i que per ara no s'han determinat les ubicacions finals. És el cas delsi les, així com, eli elPer ara, i tot i ser un factor bàsic per tirar endavant l'acord polític, elde la candidaturaTampoc se sapse celebrarien lesdels Jocs d'Hivern, tot i que és probable que la inaugural sigui a Barcelona i la de tancament a Saragossa.Les dues parts han arribat a l'acord després que el president del Comité Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, hagi anunciat aquest divendres que "han vençut les dificultats". Blanco també ha assegurat que "", que previsiblement serà setmana vinent,". Segons La Vanguardia, la intenció és anunciar l'acord el pròxim dilluns.Eles mostra reticent ique s'hagi arribat a unamb la Generalitat per presentar candidatura conjunta als Jocs Olímpics d'Hivern al Pirineu el 2030. Des de l'executiu de l'Aragó han remarcat que tenen una postura clara i que només acceptaran el projecte olímpic en. "Avuique la candidatura es plantegi en termes d'igual a igual i de forma equilibrada en tots els aspectes", han assegurat fonts del govern aragonès.

