Un altre front per a Cambray: els sindicats amenacen amb més jornades de vaga

. La tercera jornada de negociació entre el comitè de vaga i elno ha acabat bé i, per ara, es manté la convocatòria d'aturades per als dies 29 i 30 de març. A través d'un comunicat després de la reunió, que ha durat unes dues hores, els sindicats avisen el conseller d'Educació, J, que si no hi ha avenços significatiu, "".Els set sindicats que impulsen les mobilitzacions asseguren que el comitè de vaga ha posat sobre la taula "punts en comú" que permetien satisfer les demandes dels treballadors, però. "No es pot anunciar en roda de premsa una voluntat de diàleg si no va acompanyada de concrecions per materialitzar la reversió de les retallades, la dignificació del es condicions laborals i la millora de les condicions de l'escola pública", diuen les organitzacions.Per això, recorden a Cambray que per poder arribar a acords cal que les dues parts portin. "Després de tres dies de negociació, les propostes del Departament són insuficients i només s'ha evidenciat voluntat des de la part sindical", asseguren. La setmana passada, els sindicats ja van fer tres dies de vaga i dimecres hi va haver una altra aturada en defensa de la immersió.Tot plegat, suposa un altre front per a Cambray que no es resol i que se suma a l'per la resposta d'a la sentència dela l'escola. Diversos sindicats han carregat contra un acord que, asseguren, suposa liquidar el model d'immersió lingüística. El Govern ho nega, i assegura que "garanteix" el model d'escola catalana

