Aragonès assegura que l'acord sobre la llengua a l'escola «garanteix la immersió»

El president de la Generalitat,, ha reaccionat a l'acord adoptat ahir perper donar resposta a la sentència del(TSJC) que imposa una les aules. El pacte passa per modificar la llei de política lingüística i ha estat durament criticat per la CUP i diversos actors de la comunitat educativa, perquè diuen que implica liquidar el model d'immersió lingüística. En declaracions des de Tarragona, Aragonès ha defensat l'acord i ha negat que vagi en contra de l'escola catalana. "", ha dit.Aragonès ha assegurat que el Govern, i ha dit que l'acord és bo perquè "garanteix la presència i l'enfortiment del model d'immersió", i "afavoreix la llengua més feble, que malauradament és el català". La sentència del TSJC, ha dit, requeria una resposta i calia "actuar". "Hem actuat amb un acord que garanteix la immersió i afavoreix la llengua més perjudicada amb un consens polític amplíssim, amb criteris pedagògics i amb solidesa jurídica", ha deixat clar el president. També ha insistit que la llengua a l'aula s'ha de decidir amb criteris educatius, i no des dels tribunals.Ara toca, ha dit, continuar "enfortint" aquest pacte i també l'ús social del català. Aragonès, malgrat que el partit de Carles Puigdemont, després d'impulsar el pacte, el va "congelar" unes hores després arran de l'allau de crítiques. "Estic convençut que la feina feta es revaloritzarà per part de tots els grups i es faran tots els esforços que s'hagin de fer. Compto que els quatre grups que han impulsat l'acord hi continuaran donant suport", ha afirmat el president.El ha enviat una comunicació al TSJC on li explica que ha impulsat la proposició per modificar la llei de política lingüística i el decret sobre el règim lingüístic a l'escola. Educació ha enviat aquesta comunicació el dia que expira el termini de dos mesos per aplicar la sentència del 25% de l'ensenyament en castellà a l'escola. La conselleria detalla que els grups parlamentaris d'ERC, PSC, Junts i En Comú Podem van registrar aquest dijous la sol·licitud de tramitació per urgència extraordinària de la proposta de modificació. Informa també que ha iniciat els tràmits per elaborar un decret que establirà que el català i el castellà "estaran contemplades" en els projectes lingüístics.El secretari de Política Lingüística,, ha defensat que l'acord sobre el català i el castellà a les aules és bo i "afavoreix la llengua més feble", que ha deixat clar que és el català. En declaracions a RAC1, ha mostrat la seva sorpresa per algunes de les interpretacions que s'han fet de la proposta de modificació. Sí que ha reconegut certa precipitació i ha acceptat que s'hauria hagut d'explicar millor. En tot cas, ha afirmat que l'acord fa "que tothom en surti beneficiat". Ha considerat que, amb les darreres accions impulsades, els tribunals constataran "que ja no cal" aplicar la sentència del 25% del castellà.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor