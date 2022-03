Govern espanyol i transportistes acorden una rebaixa del preu del carburant

Altres notícies que et poden interessar

Elha arribat a un acord amb elsper revertir la pujada "desproporcionada" de preus delsi ha anunciat un paquet amb trenta mesures que suposa un "esforç" econòmic de més de 1.000 milions d'euros. Destaca el descompte deen combustible per al sector, i que inclou gasoil, gasolina, gas i adBlue, dels quals l'Estat aportarà 15 cèntims i les petrolieres cinc cèntims per litre.Així ho ha traslladat la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana,, aquest divendres de matinada en una roda de premsa posterior a la reunió que ha tingut lloc a la seu del Ministeri. Aquesta mesura, que estarà vigent fins al 30 de juny encara que serà prorrogable "segons evolucionin els mercats", ha explicat la ministra, segueix l'exemple de països com, que aplicaran a partir del pròxim 1 d'abril descomptes entre 15 cèntims i 30.Així mateix, l'executiu espanyol engegaràper un import de 450 milions d'euros per a empreses de transport de mercaderies i passatgers en funció del tipus de vehicle. En concret, la quantia serà deque inclou taxi, VTC i ambulàncies.Entre una altra de les mesures recollides a l'acord amb el Consell Nacional de Transports Terrestres, la ministra Sánchez ha destacat que el govern espanyol duplicarà el pressupost de lesa la professió de transportista passant de 10 a 20 milions d'euros als pressupostos generals de l'Estat del 2022.Sánchez també ha avançat que el seu departament treballarà en un text de projecte de llei per aplicar "com més aviat millor" al sector del transport de mercaderies els principis recollits a la llei de laen relació amb els costos de producció, que serà presentada abans del 31 de juliol.​​​​​

