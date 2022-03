Junts congela l'acord per la immersió i demana més consens després de les crítiques independentistes

ha posat aquest dijous al vespre al congelador l'acord que feia tan sols unes hores havia rubricat i presentat amb destinat a "blindar" el català a l'escola davant l'embat judicial contra la immersió lingüística . En un comunicat emès poc abans de les nou del vespre, la formació que lideraha demanat trobar unamb les entitats i les comunitats educatives. Al llarg de les últimes hores havien proliferat crítiques rotundes de veus amb pes dins l'independentisme -sobretot a les xarxes- que han generat remor interna a Junts, com afirmen fonts governamentals. Havien arribat de l'ANC, la Plataforma per la Llengua, de Demòcrates -integrada al grup de Junts- o de personalitats com, Lluís Llach, Josep Lluís Alay o Pilar Rahola."La immersió lingüística és una eina de cohesió social i un. Els qui l'ataquen no volen més castellà a l'escola, volen menys català a tot arreu. No fer res davant l'atac judicial no pot ser una opció. El consens que la va fer possible ha de fer possible preservar-la. L'objectiu hauria de serper impedir que el regulin aquells que el volen arraconar", ressalta el comunicat. Al llarg de les últimes hores, segons diverses fonts consultades per, s'ha generat un "ofort debat intern" dins del partit amb la implicació dels seus màxims dirigents.-La proposició de llei, registrada al migdia i presentada ambdesprés de dies de treball entre els signants, recull aquesta fórmula: "El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu". La modificació de la llei de política lingüística també s'especifica que el castellà "és emprat en els termes que fixinde cada centre". Això significa que la presència de més o menys castellà la deixen en mans de cada centre en funció de quines siguin les necessitats per assegurar que s'aprenen les dues llengües, un escenari que estarà marcat per la realitat sociolingüística.Aquesta és l'essència de lad'immersió que ja va posar sobre la taula l'exconselleri que parteix de la diagnosi que el mapa lingüístic no és homogeni. Així queda definit en el document acordat:"Per tal d'assolir el domini oral i escrit del català i el castellà al final de l'ensenyament obligatori,ha de tenir garantida una presència adequada en elsi en els".Afirmacions com aquesta han portat dirigents independentistes a considerar com un "retrocés" el pacte. Qui ho ha explicitat amb més contundència ha estat l'expresident, que ha fet servir aquesta frase: "No en el meu nom" . Fonts consultades perindiquen que l'entesa ha causat una "forta sacsejada" al Parlament, també dins de Junts -veus del partit asseguren que no tot el grup parlamentari en tenia coneixement-, i també malestar en entitats com la, que va esmenar el contingut del pacte -sense èxit- al llarg dels últims dies.El malestar entre determinats sectors independentistes a la xarxa -ha parlat sense embuts de "vergonya nacional" a Twitter- ha fet que Junts ja emetés un comunicat a mitja tarda per clarificar que l'acord no obre la porta a més castellà a les aules. Segons el partit que comanda, la reforma "blinda" el model d'immersió i "referma" el català com a llengua pròpia i "normalment emprada com a vehicular" a les aules. El castellà, sostenen, apareix com a "llengua d'ensenyament". El diputatha hagut de defensar la posició davant les crítiques de la CUP, que veu amenaçat de mort el model pel pacte a quatre d'aquest dijous., formació que té una diputada integrada al grup de Junts, ha emès un comunicat molt crític en el qual ha posat de manifest que no havien estat informats i que l'entesa pot provocar que el castellà acabi sent "vehicular" a les aules. Els voluntaris de la formació seran els encarregats de decidir, en una consulta telemàtica, si la representant de Demòcrates -- vota a favor o en contra del text. L'(ANC) també ha carregat contra l'acord, que ha qualificat com un "pas enrere". "Prou de retrocessos en cada imposició de l'Estat", ha apuntat l'ANC a través de Twitter, des d'on ha indicat que no es quedarà de "braços plegats". Precisament aquest dijous l'entitat ha aprovat un nou full de ruta en el qual augmenta la pressió als partits i obre la porta a unaal Parlament.

