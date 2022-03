Repsol anuncia una rebaixa de 10 cèntims per litre als transportistes

Ampliamos a transportistas y autónomos con tarjetas Solred el descuento de 0,10€/L. en todos sus repostajes. ¡Desde este sábado hasta el 30/06! Disfruta de esta oferta acumulable a otros descuentos Solred.https://t.co/mcNKMY8gfK pic.twitter.com/NMYdQIcU9y — Repsol (@Repsol) March 24, 2022

. L'oferta de la petroliera s'aplicarà a tots els professionals que paguin amb la targeta Solreden qualsevol de les seves estacions de servei de l'Estat.La mesura arriba després que aquest dijous la ministra per la Transició Ecològica,, hagi demanat les empreses que"En una situació tan complicada, no pot haver-hi un esforç només per part del consumidor, sinó també per part de les empreses. Jo crec que ho entenen i tenen marge per fer-ho", ha afirmat la ministra.Es tracta de la primera gran empresa de combustibles que aplica una rebaixa extra a la ja anunciada pel ministeri de Transports aquest dilluns -l'ajuda de 500 milions d'euros per pagar el carburant. Per ara, la també companyia petroliera majoritària a l'EstatAquest dijous elper poder arribar a uni alleugerir l'impacte del preu dels carburants. Hi hagi acord o no, el president de l'associació convocant de l'aturada, la Plataforma per a la Defensa del Transport de Mercaderies, ha suggerit en una entrevista a Espejo Público queL'entitat que ha convocat les aturades de transportistes ja va rebutjar l'acord anunciat aquest dilluns a la tarda pel Ministeri de Transports amb el Comitè Nacional del Transport per Carretera, l'òrgan de representació del sector.

