Acord entre ERC, Junts, PSC i comuns per pactar un nou marc normatiu que blindi el català a l'escola

Currículums i projectes educatius de centre

Moviments alper blindar el català com a llengua vehicular a l'escola i fer-lo compatible amb la presència del castellà., eli elshan arribat a un acord per modificar la legislació catalana amb l'objectiu de garantir la continuïtat del. Tal com ha avançat Ser Catalunya, els grups parlamentaris han registrat aquest dijous una proposició de llei a la cambra catalana per modificar ladel 1998, entesa que actualitza el consens polític sobre els usos lingüístics a l'escola en plena ofensiva judicial contra el català.El pacte arriba el dia abans que conclogui el termini per executar laa les aules, l'endemà de la jornada de vaga del sector educatiu i la mateixa setmana que el Govern anunciés la voluntat de modificar amb unla(LEC) com a resposta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), un pas de l'executiu que no incloïa percentatges lingüístics. El pacte entre les quatre formacions parlamentàries tambéper a la convivència del català i castellà a les aules.La modificació de la llei de política lingüística ha estat consensuada pels grups que formen part del, a excepció de la, que no està inclosa en l'acord i que ha presentant una proposta pròpia que passa per modificar la LEC i incloure que el català és l’"única" llengua vehicular a l’escola catalana. El Pacte Nacional per la Llengua és l'aposta desplegada per l'executiu deper articular un consens polític entorn la defensa de la llengua i el model lingüístic a l'escola.Fonts de la CUP expliquen que no formen part del consens perquè la resta de grups només els van contactar aquest dimecres al vespre, quan ja havien fet públic que aquest dijous presentarien una proposta pròpia. Asseguren que, que se'ls va posar sobre la taula ja tancat i acordat entre aquestes formacions, fet que considerenEl contingut de la iniciativa pactada per ERC, Junts, PSC i comuns, detallada per fonts parlamentàries, fixa el català com a "" del model educatiu, garantint també la presència del castellà en l'aprenentatge curricular, així com de l'aranès a l'Aran. El pacte persegueix que la presència de les llengües oficials a l'ensenyament tingui en compte la, l'evolució del procés d'aprenentatge, així com els nous mètodes educatius, amb menys presència dels llibres de text i protagonisme creixent de les noves tecnologies.La proposició de llei -firmada per Marta Vilalta (ERC), Mònica Sales (Junts), Alícia Romero (PSC) i David Cid (En Comú Podem)-. Per exemple, s'estableix que "el català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu", però també s'especifica que el castellà "és emprat en els termes que fixin els projectes lingüístics de cada centre". "Per tal d'assolir el domini oral i escrit del català i el castellà al final de l'ensenyament obligatori, l'ensenyament de les llengües oficials i en les llengües oficials ha de tenir garantida unai en els", es detalla.

Proposició de llei d'ER... by Naciodigital

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor