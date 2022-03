Acord entre ERC, Junts, PSC i comuns per pactar un nou marc normatiu que blindi el català a l'escola

Moviments alper blindar el català com a llengua vehicular a l'escola., eli elshan arribat a un acord per modificar la legislació catalana amb l'objectiu de garantir la continuïtat del. Tal com ha avançat Ser Catalunya i han confirmat fonts parlamentàries a, les quatre formacions registraran aquest dijous una proposició de llei a la cambra catalana per modificar ladel 1998.L'entesa arriba el dia abans que conclogui el termini per executar laa les aules, l'endemà de la jornada de vaga del sector educatiu i la mateixa setmana que el Govern anunciés la voluntat de modificar amb un decret la llei d'educació de Catalunya (LEC) que servís de resposta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que no incloïa percentatges lingüístics.La modificació de la llei de política lingüística ha estat consensuada pels grups que formen part del, a excepció de la, que se n’ha desmarcat presentant una proposta pròpia que passa per modificar la LEC i incloure que el català és l’"única" llengua vehicular a l’escola catalana. El Pacte Nacional per la Llengua és l'aposta desplegada per l'executiu deper articular un consens polític entorn la defensa de la llengua.

