La CUP preguntarà a les bases si cal apartar Laura Borràs quan se la jutgi per corrupció

El reglament del Parlament de Catalunya és, en el seu article 25.4 , molt clar. Si a un diputat se li obre un, la mesa el suspèn automàticament de les seves funcions. Si hi ha dubtes l'assumpte s'eleva a la comissió de l'estatut del diputat, que és qui pren la decisió.en el cas de la presidenta de la cambra,. Concedeix que, com ella defensa, el cas de fragmentació de contractes mentre dirigia la Institució de les Lletres Catalanes pot ser de persecució política a l'independentisme. Quan, en els pròxims dies, se li obri judici oral per quatre delictes de corrupció -prevaricació, frau, malversació i falsedat documental-, els anticapitalistes preguntaran a les seves bases com han de procedir.El diputat de la CUP i secretari tercer de la mesa del Parlament,, ho ha dit en un avançament d'una entrevista al programa L'Hemicicle, de Catalunya Informació. Riera ha dit que cal escoltar els arguments de Borràs i, després, es "posarà en marxa els procediments de debat i de presa de decisió" dins de la CUP "perquè sigui la militància qui prengui la decisió davant d'uns fets que són molt transcendents". Fonts de la CUP remarquen que el tema és "complex" i que s'ha de "compartir i socialitzar" amb la militància, però indiquen que ara com ara "no hi ha el debat ni s'ha de prendre cap decisió".Fa uns dies la diputada de la CUPva afirmar que el cas de la presidenta del Parlament era "de corrupció" però també que es produïa en el marc d'una. La Fiscalia encara no ha fet el seu escrit de qualificació demanant penes per la presidenta del Parlament, que podria acabar inhabilitada.Junts considera que el cas de Borràs és de persecució política i que tot plegat és un muntatge policial (la investigació la va arrencar els Mossos i va passar a la Guàrdia Civil) per incriminar-la.i que el reglament del Parlament atempta contra laperquè hi hauria mesures contra ella abans de ser condemnada. L'article 25.4 va ser inclòs a instàncies de la CUP i acceptat per Junts.sobre què farà quan s'obri judici oral i l'oposició en bloc és partidària de suspendre la presidenta del Parlament. El president d'Òmnium, Xavier Antich , ha emmarcat aquest dijous el cas Borràs en la persecució contra l'independentisme exonerant-la de la presumpta corrupció que el jutge instructor dona per certa.

