El Regne Unit nega la immunitat al rei emèrit i aplana el camí per jutjar-lo

La justícia britànica ha decidit negar-li la immunitat a. Aquesta decisió, adoptada pel magistrat, obre la porta al fet que sigui jutjat davant la querella presentada per. Aquesta querella és per "assetjament intensiu" i "opressió i vigilància" per part de funcionaris estatals, en concret dels serveis secrets espanyols. La justícia del Regne Unit entén que el rei emèrit va perdre la immunitat un cop va abdicar, l'any 2014, de manera que se'l pot demandar per fets que s'hagin produït després que abandonés les seves tasques com a cap d'estat.La denúncia va ser presentada el desembre del 2020 , però no va ser acceptada fins el 26 de juliol de l'any passat.i assetjada, a més de rebre amenaces i coaccions per part dels serveis secrets de l'estat espanyol. Corinna demana una ordre d'allunyament contra Joan Carles i els agents secrets de més de 150 metres, a més de reclamar una indemnització per part de l'anterior monarca. Larsen assegura que va ser acusada falsament d'haver robat 65 milions d'euros, que formaven part del donatiu de 100 milions que va rebre Joan Carles de l'Aràbia Saudita.

