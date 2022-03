El jutge cita a declarar per l'1 d'abril un dels sospitosos de l'assassinat d'Helena Jubany

El jutjat de primera instància 2 de Sabadell ha citat a declarar pel dia 1 d'abril a les 10 del matí un dels sospitosos d'estar implicat en l'assassinat d'. Es tracta de Xavier Jiménez Martín i la policia ha conclòs que és l'autor de part dels anònims que va rebre la noia abans de morir. A finals de l'any passat, se li va atribuir la condició d'investigat en la causa, a petició de l'advocat de la família Jubany,, quan faltaven poques hores per a la prescripció del cas, 20 anys després de l'1 de desembre de 2021. La defensa va localitzar un disc dur de l'ordinador de Jubany amb un correu electrònic que vincula el sospitós amb els anònims que havia rebut la noia.El jutge va reactivar la investigació a finals de l'any passat i va ordenar noves diligències per esclarir el paper de Jiménez en els fets. Segons l'aportat per la família, l'investigat va enviar un correu electrònic a Jubany el 17 de maig de 2001, cosa que és "novedosa, útil i rellevant", segons va dir el jutge en la darrera interlocutòria, perquè no constava fins ara a la causa. El mail en qüestió presenta una "connexió clara i directa" amb el text anònim que va rebre Jubany el 9 d'octubre de 2001 i que "està vinculat amb la seva mort".D'una banda, al correu es feia referència a dos elements que també apareixien a l'anònim. "Això podria no ser casual", apunta el jutge. Al primer anònim, es parla d'"orxata", una beguda que l'investigat sabia que agradava a Jubany, mentre que al segon es fa referència a excursions de lai al perfeccionament de l'anglès, qüestions que "formaven part de les converses" entre Jubany i el sospitós.Després del segon anònim, la víctima va dir a una amiga que sospitava de Jiménez, que fins ara no havia estat investigat en la causa. Per tot plegat, el jutge considera que hi ha indicis "seriosos i ferms" queenviat a Jubany "i per tant amb el crim comès el cap de setmana del 30 al 2 de desembre de 2001, justament ara fa 20 anys".

