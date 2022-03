La família delno sabia pràcticament res d'ell fins fa pocs anys. Va néixer ela un poble d', però va acabar fent vida a. Amb el seu fill Josep acabat de néixer, va ser cridat a files i la seva desaparició es va convertir un tema tabú a la família. Els darrers anys, però, els nets han liderat la seva recerca i ara,de la seva mort, l'han pogut trobar gràcies a una mostra d'que el pare va dixar alde la Generalitat. Flores va caure a la, l', i estava enterrat a la, a. Aquest diumenge el traslladen al nínxol familiar del cementiri d'Arenys de Munt.L'interès de lade la família Flores es va despertar l'any 2009, arran d'un homenatge que l'Ajuntament d'Arenys de Munt va fer als caiguts en el 70è aniversari de la fi de la guerra.hi van ser convidats davant la possibilitat que l'Andreu Flores Flores fos familiar seu. Després de dècades de silenci en el si de la família, aquell acte va servir perquè els nets del soldat comencessin a indagar. A l'arxiu d'Arenys de Munt de seguida van poder confirmar que aquell home era el seu avi, gràcies a un expedient d'que l'àvia havia demanat per al seu fill, l'any 1944.En aquell expedient donen també amb una segona pista clau per seguir amb la cerca. Andreu Flores Flores va morir a la batalla de l'Ebre, segons reflecteix la documentació a partir del testimoni de dos homes del mateix escamot. El 2010 els nets ja decideixen inscriure'l alde la Generalitat per mirar de recopilar més informació.El pas definitiu, però, va arribar el, quan el fill d'Andreu Flores, en Josep –va morir el 2018–, va acabar accedint a donar unaal programa d'identificació genètica de la Generalitat, a l'hospital de. La trucada que esperava la família va acabar arribant el 31 de gener d'enguany, sis anys després. L'havien trobat a Móra d'Ebre.La fossa de Santa Magdalena és la més gran oberta mai a Catalunya. S'hi ha recuperat, però cap d'ells havia estat identificat. La fossa estava associada a uni, a més dels cossos, s'hi troba també un llibret amb anotacions d'un dels metges que hi va treballar,, que fa noves revelacions.Segons relata la llibreta del doctor Gras, Andreu Flores va rebre uni va morir després de ser intervingut a l'hospital de campanya. Era el 18 d'agost de 1938. "Per nosaltres és rescatar-lo de l'oblit. Feia més de 80 anys que estava enterrat en una fossa de qualsevol manera", celebra ara una de les netes,Amb el retorn del cos a casa, però, la feina de la família no s'acaba. De l'avi en saben ben poca cosa. Erai va morir a la guerra, però no saben res del seu passat a, el poble d'Almeria on va néixer, ni tampoc com i perquè va arribar a Catalunya. "Ara tenim curiositat per saber qui era", confessa la neta. La família explica que seguirà regirant en els arxius d', on saben que va fer vida, i es plantegen també viatjar algun dia a Almeria per seguir rascant en el passat de l'avi Flores. "Volem saber qui som i d'on venim" explica Jèssica Flores.Més enllà de la curiositat personal, però, la família es planteja esta recerca i la recuperació del cos de l'avi com un acte de "dignitat" per tots els republicans que van lluitar per uns "ideals dignes". És, diu Jèssica Flores, una "qüestió de justícia". A més, la família aconsegueix "tancar el dol" i "dignificar" la figura de l'avi que mai van conèixer.

