La Generalitat es presenta com a acusació particular en la causa del 3% de l’antiga CDC

Las'ha presentat com aen una causa contra l'extinta(CDC) per presumpte finançament irregular, segons ha avançat El Periódico i ha pogut confirmar l'ACN de fonts properes al cas.El gabinet jurídic del Govern ha presentat la sol·licitud al jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz per ordre del cap de l'executiu,. Concretament, la sol·licitud reclama personar-se a la peça separada que investiga la. El jutge indaga si a través d'aquesta empresa CDC rebia diners d'altres societats.

