La CUP es mou per «blindar» la immersió lingüística

Laha presentat una proposició de llei per "" la. Segons ha informat la formació, la proposta compta amb l'aval de la comunitat educativa i s'ha traslladat a una majoria de sindicats de l'àmbit educatiu, que aquest dimecres han impulsat una vaga en defensa del model d'escola catalana i contra la manca de respostes per part del Govern.La CUP ha registrat una proposta deper deixar clar que el català "és l'única llengua vehicular" i per fer complir el principi d'igualtat i no discriminació per raó deentre els centres educatius. "El Govern ha deixat soles les direccions dels centres fent front a l'atac del poder judicial i d'organitzacions contràries a la immersió", denuncien els anticapitalistes.La formació donarà aquest dijous més detalls sobre aquesta proposta, en una roda de premsa amb. En un comunicat, han dit que la sentència del(TSJC), ratificada pel, vulnera la normativa en matèria lingüística i educativa i "posa en perill la immersió". En aquest sentit, han celebrat l'èxit de la vaga d'educació.Els anticapitalistes reclamen que s'impulsi una "política lingüística" que ajudi a normalitzar el català i faciliti l'aprenentatge de la llengua a tot l'alumnat i garanteixi el compliment de la immersió. En la sessió de control d'aquest matí al Parlament, Ndiaye ha estat molt crítica amb el conseller d'Educació,i ha demanat al president, Pere Aragonès, la seva destitució.

