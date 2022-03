La defensa de l'escola en català també erosiona Cambray

El decret de la discòrdia

Ni tan solsamb el lema Ahir, avui i demà, escola en català -iamb el Govern- ha llimat asprors entre els sindicats i la conselleria d'Educació. Si bé la defensa delés un punt compartit entre dues parts que mantenen múltiples fronts oberts , aquest comú denominador no ha servit per teixir una treva amb. Lluny de posar el focus principal en la sentència que obliga a impartir un 25% de castellà a les aules, les protestes d'aquest dimecres han tornat a situar a l'ull de l'huracà al conseller, a qui acusen deni blindar els centres educatius i els docents de l'ofensiva judicial. Els sindicats han advertit que no enterraran la destral ni per aquesta qüestió ni per altres que, com la del nou calendari, poden desembocar en noves vagues i manifestacions que se sumin a les ja convocades. El torcebraç, continua.Per quarta vegada en poc més d'una setmana, docents i estudiants han desfilat pel centre de Barcelona per manifestar el seu rebuig a l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La vaga, convocada per USTEC, Intersindical, COS i SEPC -aquesta vegada se n'han desmarcat CCOO i UGT- ha tingut un modest seguiment -6,49% als centres públics i un 4,21% als concertats-, però han estat, segons la Guàrdia Urbana, les que han participat a la mobilització, que ha tingutEl clam s'ha centrat en exigir a la conselleria que assumeixi directament la responsabilitat de desobeir l'ordre judicial i garanteixi la immersió a tots els centres.Ja sónque s'han vist abocades a complir amb els percentatges de castellà dictats per la justícia. Però els sindicats assenyalen que, més enllà d'aquests casos, el darrer dels quals el de l'escola Turó del Drac de, hi ha molts centres on no està blindat que el català sigui la llengua vehicular. El decret sense percentatges anunciat per Cambray com a resposta a una resolució que s'ha d'executar abans del divendres ha estat encaixat ambper la comunitat educativa, que assenyala que ni garanteix l'aplicació de la immersió ni serà suficient per parar els peus als tribunals. La protesta a Barcelona ha partit de plaça Urquinaona i ha acabat a les portes del TSJC, des d'on estudiants i sindicats han denunciat "l'atac" al català i han exigit al Govern que, en comptes de decrets, "obeeixi" les lleis catalanes. És a dir, que apliqui el que fixa la Llei d'Educació de Catalunya.De poc ha servit que Cambray argumentés dimarts que la resposta a la sentència és un nou marc normatiu que no inclou el 25% de castellà ni obligarà els centres a canviar els seus projectes lingüístics. USTEC ho ha titllat deper acabar aplicant la resolució judicial per la porta del darrere, mentre que la Intersindical ha reclamat que la conselleria fixi unen comptes de deixar el model en mans de cada centre perquè la majoria necessiten reforçar la presència del català. "No hem vingut a demanar suport, venim a demanar que esdel 25% i hi hagi garanties per protegir i cobrir als que sí que estem disposats a lluitar per la nostra llengua", ha deixat anar COS, tot declinant el suport manifestat pel conseller a la vaga convocada.Si el decret anunciat genera desconfiances entre la comunitat educativa, que posen en dubte que sigui efectiu i que, a més, no s'aplicarà fins d'aquí un any, també ho fa entre les entitats espanyolistes que han liderat l'ofensiva contra el model d'escola catalana. L'ja prepara escrits per instar el tribunal a fer complir la resolució. Tot plegat, mentre la, que considera que el decret no protegirà la immersió, intenta canalitzar el malestar de la comunitat docent amb una proposició de llei que presentarà aquest dijous i que assegura que compta amb el consens de la comunitat educativa i d'una majoria sindical.Els convocants han volgut deixar clar que la protesta d'aquest dimecres és només el punt de partida. De fet, USTEC ha deixat caure que hi haurà, el mateix pronòstic que han fet els estudiants des del SEPC, que durant la jornada han promogut piquets i talls d'accessos a universitats com la UAB . Tot plegat, una perspectiva complexa per al conseller d'Educació, que és el dirigent més qüestionat del Govern i que aquest dijous haurà de tornar a lidiar amb els sindicats per intentarque va tenir com a detonant l'avançament de l'inici del curs escolar una setmana al setembre. La setmana passada ja es van consumir tres dels cinc dies i encara queden dimarts i dimecres 29 i 30 de març.L'ona expansiva de la contestació contra Cambray és tan gran, que el president de la Generalitat,, s'ha vist abocat a insistir al Parlament que el conseller no dimitirà i que no el cessarà perquè compta amb la seva confiança . És precisament aquest suport del president el que permet a Cambray mantenir que elencara que la majoria del Consell Escolar de Catalunya hagi aprovat una moratòria. Aquest dimarts ja va deixar clar que no donarà el seu braç a tòrcer amb una mesura que, insisteix, és considerada per tots els actors com a positiva per als alumnes. A més, ha defensat que ha activat un pla per reduir progressivament les ràtios fins a 20 alumnes per aula en nou anys i perquè al 2024 els interins representin menys d'un 10%."Una cosa després de l'altra. Venim d'una pandèmia i de retallades", ha demanat el conseller d'Educació des de la cambra catalana, on ha hagut de respondre sobre la sentència del 25% de castellà, sobre la vaga i el malestar dels docents i, també, sobre com pensa garantir la, com va prometre el Govern. Tot plegat, el retrat de les carpetes que se li amunteguen quan Cambray no porta ni tan sols un any com a conseller.

