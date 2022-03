Els sindicats clamen al carrer contra el 25% de castellà a les aules

El Govern dona suport a la protesta

Milers de persones -7.500, segon la Guàrdia Urbana- encapçalades pels sindicats educatius desfilen aquest dimecres pel centre de Barcelona per protestar en contra de la sentència que obliga a impartir uni assenyalar la inacció que atribueixen a laper frenar-la. Segons el departament, undel personal docent dels centres públics i undel delsha secundat la vaga, que s'afegeix a la dels cinc dies que es va convocar arran de l'anunci de l'avançament del curs escolar el proper setembre. La mobilització al carrer transcorre en paral·lel a la divisió política que els partits independentistes han exhibit aquest dimecres al Parlament. La manifestació ha estat convocada pels sindicats. A diferència de l'altra vaga per protestar contra el calendari i reivindicar millores històriques com la reducció de ràtios i més inversió, aquesta per demanar el blindatge del model d'immersió no ha sumat el suport de. La mobilització ha arrencat a la plaça Urquinaona amb una pancarta amb el lema La pública és en català i ha inclòs càntics "la seva sentència, la nostra lluita" o "ahir, avui i demà, escola en català". La marxa ha tingut com a primera destinació l'edifici de la Policia Nacional de Via Laietana, on s'ha detonat una traca, i ha acabat a les portes del TSJC.Davant del tribunal, estudiants i sindicats han denunciatque suposa la sentència del tribunal i han assegurat que no calen nous decrets sinó "obeir" les lleis catalanes i defensar la immersió lingüística. També s'han sentit crits de "Cambray, dimissió" i els portaveus sindicals han assegurat que la manifestació d'aquest dimecres és "el tret de sortida" deLa portaveu d'USTEC,, ha lamentat el "màrqueting i postureig" de la conselleria d'Educació, a la qual ha acusat d'aplicar el 25% de castellà de forma camuflada. Segons el seu parer, el decret que ha anunciat el Govern com a resposta a la sentència del TSJC deixa el personal dels centresdavant les ofensives judicials. USTEC també ha advertit que no descarta nous escenaris de mobilitzacions si continua el desacord amb Educació, amb qui els sindicats continuaran negociant dijous., de la Intersindical, ha reclamat al departament comandat perque "assumeixi les seves responsabilitats" i garanteixi la immersió, ja que, segons ha denunciat, no es compleix en molts centres. També ha subratllat la necessitat d'impulsarque no deixi aquesta qüestió en mans de les direccions de cada centre. En nom de COS,també ha criticat que el Govern hagi donat suport a la vaga: "No els volem. No hem vingut a demanar suport, venim a demanar que esdel 25% i hi hagi garanties per protegir i cobrir als que sí que estem disposats a lluitar per la nostra llengua.Finalment, des del sindicat d'estudiants,ha advertit que no es quedaran de braços plegats mentre "roben la llengua i el futur". La representant sindical ha fet una crida a un cicle de mobilitzacions i desobediència i ha estimat el seguiment de la vaga en un 90% als instituts i entre un 80 i un 85% a les universitats. Un grup d'estudiants de la(UAB) ha tallat a primera hora del matí elsdes de l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat. També s'han feta les facultats per impedir l'accés a les classes.Elha donat suport a les mobilitzacions sindicals i, aquest dimarts, Cambray va explicar el pla que la Generalitat presentarà al TSJC i que no parla de percentatges de castellà a les aules. Es vol, d'aquesta manera, esquivar la sentència, que s'ha d'aplicar a finals d'aquesta setmana, i preservar el model d'immersió. Entitats espanyolistes que han liderat l'ofensiva contra el model d'escola catalana, com l', ja preparen escrits per instar al tribunal a fer complir la resolució. Abans, el TSJC haurà de determinar si són part afectada en el procés.En tot cas, el pla de la conselleria per driblar els jutges passa per un decret sense percentatges, quei que, segons Cambray, servirà per "incrementar la presència" del català als centres. La previsió és que estigui enllestit per ser aplicat en un termini d'entre vuit i dotze mesos. "No compartim el marc d'aprenentatge per percentatges", ha dit aquest dimarts el conseller. El dubte continua sent si el TSJC considerarà que aquest

