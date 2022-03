Aragonès defensa Cambray davant l'oposició: «No el cessaré»

. Aquesta ha estat la resposta del president de la Generalitat,, a la pregunta directa de lasobre si estava disposat a prescindir del conseller d', davant les jornades de vaga de mestres pendents i les dificultats per arribar a acords amb el col·lectiu sindical. La diputada Nogay Ndiaye ha assenyalat que Cambray és "incapaç" d'arribar a enteses amb els col·lectius, però Aragonès ha indicat que manté la confiança en el titular d'Educació i també ha ressaltat que, si per cada reunió fallida s'haguessin de demanar responsabilitats directes sobre càrrecs determinats, el Parlament estaria "buit".Abans, en la sessió de control al Govern, Cambray ha avisat la comunitat educativa que. "Una cosa després de l'altra. Venim d'una pandèmia i de retallades", ha afegit en resposta a diverses preguntes de grups parlamentaris sobre la vaga a les escoles. El conseller ha estat protagonista de la jornada parlamentària i les crítiques han arribat tant de la CUP com deli el. Cambray, però, s'ha mostrat "content" per les converses iniciades i ha assegurat que vol que s'arribi a un acord. La setmana que ve hi ha convocats dos dies més de vaga. En aquest context, ha dit que es posa "a la pell" dels mestres pel malestar. "No es pot fer d'un dia per l'altre. Hem de desplegar millores, una darrera l'altra", ha insistit.La llengua també ha estat nuclear en la sessió de control, tenint en compte la vaga convocada per aquest dimecres i la resposta de l'executiu al(TSJC) sobre la sentència del 25% de castellà a les aules. "Proven de canalitzar el descontentament de la comunitat educativa per escenificar el suport dels sectors ultranacinalistes als postulats del seu Govern", ha remarcat, líder de Ciutadans a la cambra catalana, que ha suggerit a Aragonès que rellevi. "El que necessita l'escola és que des de posicions polítiques deixin d'intervenir en criteris pedagògics. El seu objectiu fundacional és", ha ressaltat el dirigent independentista, que ha tret pit del fet d'haver "posat els alumnes al centre" a l'hora d'aportar més recursos, allargar eli impulsar la gratuïtat del segon curs de l'escola infantil.Aquest dimarts, Cambray va perfilar un pla que la Generalitat presentarà al TSJC que no parla de percentatges de castellà a les aules . Es vol, d'aquesta manera, esquivar la sentència, que s'ha d'aplicar a finals d'aquesta setmana, i preservar el model d'immersió. Entitats espanyolistes que han liderat l'ofensiva contra el model d'escola catalana, com l', ja preparen escrits per instar al tribunal a fer complir la resolució, generada a l'escola Turó del Drac de. Abans, el TSJC haurà de determinar si són part afectada en el procés.En tot cas, el pla de la conselleria per driblar els jutges passa per un decret sense percentatges , quei que, segons Cambray, servirà per "incrementar la presència" del català als centres. La previsió és que estigui enllestit per ser aplicat en un termini d'entre vuit i dotze mesos. "No compartim el marc d'aprenentatge per percentatges", va assenyalar el conseller a la sortida de la reunió setmanal del Govern. El dubte continua sent si el TSJC considerarà que aquest

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor