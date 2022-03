La defensa de la immersió tampoc serveix a l'independentisme per exhibir unanimitat

Ni tan sols lagenera unanimitat, encara que sigui formal, al. Així s'ha evidenciat aquest dimecres a la cambra catalana minuts abans que arrenqués el ple, moment en què estava convocada una fotografia a les escaldes nobles per fer costat a la convocatòria de vaga a l'ensenyamen t en contra de la sentència que imposa un 25% de castellà a les aules catalanes. La convocatòria ha estat només secundada per ERC -impulsora de la iniciativa-, amb el presidental capdavant, però ha comptat amb l'absència dei de la. Per part dels primers, aixo sí, hi ha assistit, conseller deQuè ha passat amb els membres del Govern de Junts? Havien confirmat la seva presència, segon detallen fonts de l'executiu consultades per, però finalment no s'hi han sumat. El motiu: en arribar, han vist que només hi havia membres del grup parlamentari d'ERC i cap diputat de Junts, de manera que han considerat que quedava "estrany". Segons les mateixes fonts, el vicepresidentha demanat a Aragonès si seria possible fer una foto només dels membres del Govern, però la resposta per part del president ha estat negativa. El grup parlamentari de Junts argumenta, segons fonts oficials,La plantada de la CUP ha estat explícita. Els anticapitalistes critiquen que l'executiu es vol "rentar la cara amb propaganda" i remarquen que la comunitat educativa vol. "La foto és amb les mobilitzacions", ha dit la CUP a través d'un comunicat. La formació, que darrerament ha plantat el Govern en més d’una ocasió -com ara la conferència d'Aragonès al MNAC, absència que va doldre el seu entorn, o bé reunions a Palau per debatre sobre la unitat-, acusa el president i el conseller d'Educació,, de donar l'esquena a les reivindicacions del sector educatiu i "abandonar els centres en la defensa de la immersió".El Govern ha donat suport a les mobilitzacions sindicals i, aquest dimarts, Cambray va perfilar un pla que la Generalitat presentarà al(TSJC) i que no parla de percentatges de castellà a les aules . Es vol, d'aquesta manera, esquivar la sentència, que s'ha d'aplicar a finals d'aquesta setmana, i preservar el model d'immersió. Entitats espanyolistes que han liderat l'ofensiva contra el model d'escola catalana, com l', ja preparen escrits per instar al tribunal a fer complir la resolució. Abans, el TSJC haurà de determinar si són part afectada en el procés.En tot cas, el pla de la conselleria per driblar els jutges passa per un decret sense percentatges , quei que, segons Cambray, servirà per "incrementar la presència" del català als centres. La previsió és que estigui enllestit per ser aplicat en un termini d'entre vuit i dotze mesos. "No compartim el marc d'aprenentatge per percentatges", va assenyalar el conseller a la sortida de la reunió setmanal del Govern. El dubte continua sent si el TSJC considerarà que aquest

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor