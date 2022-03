L'escola s'atura en defensa del model d'immersió

Onada de protestes

Òmnium es mou per desactivar "la doctrina del 25%"

Nova jornada deaquest dimecres a les escoles catalanes. Els sindicatshan convocat una aturada en defensa de lai contra la resolució del(TSJC) que obliga tots els centres a impartir un. La protesta, de la qual s'han desmarcat CCOO i UGT, també té al punt de mira el Govern, i concretament eli el seu conseller,. Els sindicats consideren que la conselleria no fa prou per defensar el model d'escola catalana davant l'ofensiva judicial per liquidar la immersió.El Govern ha donat suport a les mobilitzacions sindicals i, aquest dimarts, Cambray ha perfilat un pla que la Generalitat presentarà al TSJC i quede castellà a les aules. Es vol, d'aquesta manera, esquivar la sentència, que s'ha d'aplicar a finals d'aquesta setmana, i preservar el model d'immersió. Entitats espanyolistes que han liderat l'ofensiva contra el model d'escola catalana, com l', ja preparen escrits per instar al tribunal a fer complir la resolució. Abans, el TSJC haurà de determinar si són part afectada en el procés.En tot cas, el pla de la conselleria per driblar els jutges passa per un decret sense percentatges , quei que, segons Cambray, servirà per "incrementar la presència" del català als centres. La previsió és que estigui enllestit per ser aplicat en un termini d'entre vuit i dotze mesos. "No compartim el marc d'aprenentatge per percentatges", ha dit aquest dimarts el conseller. El dubte continua sent si el TSJC considerarà que aquestLa recepta de la Generalitat, que insisteixen que la vaga és també per laper part d'Educació davant l'ofensiva judicial contra la llengua. A través d'un comunicat, han remarcat que és responsabilitat de la Generalitat defensar el model d'escola catalana i no fer cas de la sentència del TSJC. "Exigim al Departament d'Educació que posiper salvar la llengua, que abandonin el col·laboracionisme amb l'Estat i adoptin mecanismes per defensar els professors que no claudiquen en la defensa del català", reclamen.Hi ha previstes mobilitzacions arreu del país. A, els sindicats han convocat a les 12.30h una manifestació a la plaça Urquinaona. Hi haurà accions a la resta de demarcacions: a, s'ha previst una concentració al Rectorat amb la plaça Víctor Siurana a les 12.30h i una protesta a la plaça de la Paeria a les 19h; a, la manifestació serà també a dos quarts d'una a la plaça Imperial Tarraco amb la Rambla Nova; a, hi haurà manifestació a les 12h a la plaça Pompeu Fabra i una concentració a les 19h a la plaça del Vi.La vaga arribaal sector. La setmana passada, els sindicats van fer tres dies de vaga per protestar per l'avançament del curs escolar, les retallades en educació dels darrers anys, per reclamar la rebaixa de ràtios i per exigiramb Cambray, a qui acusen de no voler parlar amb la comunitat educativa a l'hora de fer canvis en la política educativa. Aquesta vaga continuarà, si no hi ha canvis, la setmana vinent, amb dos dies més d'aturada. La reunió d'aquest dimarts entre Educació i els sindicats. Les dues parts s'han citat dijous per a un segon contacte. En un comunicat, els sindicats han apuntat que Educació s'ha compromès a fer una proposta per escrit en la següent reunió. Al seu torn, la directora general de professorat i personal de centres públics, Dolors Collell, ha celebrat que s’hagin trobat amb els sindicats en una taula: "Sempre hem estat a la mesa sindical, mai ens hem mogut".En tot cas, l'atura d'aquest dimecres se centra en la qüestió de la llengua després de la sentència del TSJC, que suposa, de facto, liquidar el model d'immersió lingüística. Tot plegat, en un moment on les dades alerten del retrocés en l'ús social del català a la societat en general i a les escoles en concret. Els sindicats exigeixen, en aquest context, que es reconegui el català com a llengua vehicular en totes les etapes educatives, així com en les extraescolars i l'àmbit del lleure. "No permetrem que un tribunal decideixi en quina llengua han de ser les classes", asseguren.Paral·lelament, Òmnium ha començat a moure's per desactivar la doctrina del 25%. L'entitat ha decidit implicar-se en la defensa de les famílies organitzades de l'escola, a Canet de Mar, un dels casos recents on s'ha hagut d'aplicar, per ordre del TSJC, més percentatge de castellà en una de les aules. Òmnium vol convertir el cas concret del Turó del Drac en un "cas de país" i dissenyar una ofensiva judicial peri evitar que els tribunals, erigint-se com a poder legislatiu, desmuntin un "consens" com és el de la immersió lingüística.L'advocat, que representade la classe de P5 d'aquest centre, ha presentat una demanda per mirar de frenar -amb arguments jurídics però també sociolingüístics- la petició d'una família de fer més classes en castellà. S'obre, d'aquesta manera, un procediment judicial que es pot allargar tres o quatre mesos i que pretén "deixar sense efecte" l'ofensiva dels tribunals contra el model d'escola. El 25% de castellà s'aplica a dia d'avui enDes de l'entitat també s'ha donat suport a la vaga d'aquest dimecres.

