La vaga de transportistes, en cinc claus

La vaga de transportistes s'intensifica nou dies després. Ja ha causat pèrdues de fins a 600 milions d'euros al sector del consum i afecta grans empreses, com ara Danone , que ha avisat que haurà d'aturar la producció si no es posa fi a les aturades. La gran pregunta dels consumidors és com impactarà el conflicte en el subministrament dels productes de la cistella de la compra. Però hi ha d'altres interrogants encara mancats de certeses. A continuació, cinc preguntes amb resposta.El motiu del conflicte laboral és l'increment dels preus de la gasolina i el gasoil, que s'han disparat i encarit els costos del transport, fins al punt que per a part de les empreses els costos no compensen els ingressos de l'activitat. A Catalunya, alguns dels principals convocants són la Plataforma per la Defensa del Transport de Mercaderies i l'Associació de Transportistes Portuaris de Barcelona.L'abastiment de la majoria de productes està garantit, ja que, ara per ara, han arribat el 85% dels productes que estaven previstos de rebre's al Port de Barcelona, segons ha informat Mercabarna. Del 15% restant, sobretot es tracta d'hortalisses fresques i fruites d'Andalusia. Maduixa, pebrots, carabassons, tomàquets i albergínies són els aliments que s'han encarit més o dels quals pot haver-hi problemes de subministrament. També hi ha un 7% menys de peix, en especial de musclo, sardina, seitó o verat. Als supermercats també s'han detectat mancances puntuals de llet, farina, oli i bicarbonat sòdic. ​De moment, no s'ha concretat quan acabarà la vaga, que va començar fa nou dies. Això sí, està previst que el 29 de març el govern espanyol anunciï un paquet de mesures més ampli, com ara la possible reducció d'impostos del carburant. Les grans associacions de transportistes esperen que es repliqui una solució com la de França, on es bonificarà en les gasolineres amb 15 cèntims per litre de gasoil durant els quatre pròxims mesos.Els convocants reclamen mesures al govern espanyol, que s'ha compromès a crear bonificacions al gasoil professional de fins a 500 milions d'euros , una solució que les associacions del sector veuen insuficient. La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha promès que "concretarà tan aviat com sigui possible" les mesures, però mentrestant la vaga continua.​La principal reivindicació és prohibir la contractació dels serveis de transport de mercaderia per carretera per sota dels costos d'explotació. A més, reclamen que el pagament es cobri com a molt a trenta dies i limitar la intermediació en el contracte de transport a un sol contractista. Una altra reivindicació dels transportistes és prohibir que els conductors autònoms puguin fer càrrega i descàrrega.

