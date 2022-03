Danone alerta de la «imminent» ruptura de subministrament a tot el país en 24 hores

La companyia alimentàriaper la vaga de transportistes., l'empresa de productes làctics es veurà obligada a interrompre de manera temporal la seva activitat a les plantes que té a Parets del Vallès i a les 3 altres plantes d'aigua mineral natural que produeixen varietats com Font Vella. Danone ho ha explicat a través d'un comunicat, on insten a les parts a arribar a un acord i a una "solució immediata".La multinacional reclama que les negociacions s'accelerin i s'arribi a una entesa "en el mínim termini temps possible" per "poder reprendre l'activitat com més aviat millor". Danone detalla quei com a conseqüència, també del procés de producció a les seves fàbriques i del trasllat de producte acabat a les cadenes de distribució.Segons l'empresa francesa,a escala estatal. Fins ara, Danone ha intentat mantenir tota la seva activitat dins la normalitat "malgrat les dificultats provocades per un context difícil i molt tensat". No obstant això, la situació "d'inestabilitat i l'agreujament de les aturades ja estan començant a afectar l'aprovisionament de matèries primeres essencials per als seus productes com a llet sencera o nata", relata Danone.En aquest sentit, l'empresa mostra "el seu profund malestar per aquesta situació i per les greus conseqüències de força major que estan provocant no només entre tots els agents i col·lectius implicats, sinó a la societat en conjunt". L, entitat que ha convocat les aturades de transportistes, va rebutjar ahir l'acord anunciat dilluns a la tarda pel Ministeri de Transports amb el Comitè Nacional del Transport per Carretera, l'òrgan de representació del sector.

