Els convocants de la vaga de transportistes rebutgen l'acord del govern espanyol

La, entitat que ha convocat les aturades de transportistes, hapel Ministeri de Transports amb el Comitè Nacional del Transport per Carretera, l'òrgan de representació del sector.Així, han anunciat queque mantenen des del passat dia 14 de març tot i l'oferta del govern espanyol d'aplicar unaque ascendeix fins alsper als. La Plataforma no reconeix el CNTC com un interlocutor vàlid: "Mentre no es dignin a parlar amb el sector de peu de carrer seguirem amb la nostra mobilització".El Ministeri ha anunciat elper minimitzar les protestes que s'estan celebrant arreu de l'estat en contra de l'increment dels preus del carburant que ha comportat la parada d'una part minoritària del gremi.La reunió celebrada aquest dilluns volia posar fi als problemes logístics i de subministraments i ha acordat reduir els costos amb una"Aplicarem una bonificació en el preu del gasoil professional perquè tingui un impacte real i efectiu i vagi als transportistes", ha dit la ministra de Transports, Raquel Sánchez, després de la trobada d'aquest dilluns.Per contra, la ministra Sánchez ha rebutjat la rebaixa fiscal sobre el carburant que demanen els transportistes perquè "la nostra fiscalitat ja és la més baixa que permet la normativa europea" i, per tant, "no hi havia marge de maniobra". Tampoc pel que fa a l'IVA, perquè no té "impacte directe" en els sectors professionals, que se'l dedueixen.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor