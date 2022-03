Avís d'Educació als centres escolars: els primers cinc dies de juliol seran laborables

Elels centres educatius que el curs escolar s'iniciarà abans de la Diada i que elsper al professorat. Tal com ha avançat El Periódico, aquest dilluns el Departament ha començat una ronda de reunions amb les direccions dels centres educatius per informar-los d'aquestes decisions.La idea de la conselleria encapçalada per Josep Gonzàlez-Cambray és que els docents puguin dedicar aquests cinc dies a. Així es dona resposta a una de les queixes del professorat, que perdia els primers dies de setembre per preparar les classes a causa de l'avançament de l'inici del curs escolar.Aquests cinc primers dies de juliola diferència del que era habitual fins ara, en què es permetia el teletreball i no hi havia cap mena de pauta horària. Així, amb aquest canvi el Govern preveu que els docentsEducació també ha informat les direccions dels centres que es demani a lesD'aquesta manera el professorat podrà compaginar l'activitat laboral al matí amb la formació de tarda.

