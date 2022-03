El Consell Escolar demanarà al Govern ajornar un any l'avançament de l'inici de curs

La majoria del Consell Escolar ha votat a favor d’incloure una esmena al dictamen sobre el calendari escolar que inclogui una moratòria d’un any de les mesures que s’introduïen a l’ordre del curs, com el seu avançament i la implementació d’una jornada intensiva durant el mes de setembre.



Els representants dels sectors que no són de l’administració han valorat positivament aquest fet, i han afegit que esperen que el departament i el conseller Cambray "respectin la seva opinió".

D’altra banda, el president de l’òrgan,, ha recordat que es tracta d’un document que. La tramitació del dictamen complet sobre el calendari escolar s’ha aprovat amb 24 vots a favor, 18 en contra i 3 abstencions.L'esmena també critica que "una qüestió tan delicada com és la discussió al voltant de l'ordre del calendari no fos enviada, com resulta perceptiu, al Consell per ser debatuda". "És obvi que amb el gest s'ha mostrat públicament que les opinions, consensos i dissensos que puguin sorgir en el si del Consell puguin resultar indiferents", lamenta el text.

